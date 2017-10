De ce dau iama constănţenii la reduceri

De ce dau iama constănțenii la reduceri

Constănțenii s-au învățat să dea năvală la reduceri. De câțiva ani, au descoperit promoțiile și soldurile, dar au devenit și din ce în ce mai educați, la shopping. Au înțeles că trebuie să fie atenți, să se informeze atent și să nu se lase păcăliți de comercianții care încearcă să-i inducă în eroare.Cu toate acestea, psihologii sunt de părere că mulți constănțeni încă mai cumpără sub impulsul momentului sau pentru a suplini o altă nevoie interioară, cu produse materiale. Mall-urile din Constanța au fost luate cu asalt week-end-ul trecut. Au fost nopți albe de cumpărături, cu reduceri semnificative, la toate produsele. Constănțenii au avut parte atât de prețuri mici, cât și de spectacole și multe surprize.„Am așteptat această noapte cu reduceri, pentru că am vrut să îmi pot cumpăra cât mai multe lucruri. Am luat primul salariu din viața mea și dintotdeauna mi-am promis că atunci când o să am primii mei bani o să îmi iau numai haine de ei. Sper să pot să cumpăr cât mai multe”, ne-a declarat, din fugă, Alina Pop, o studentă proaspăt angajată, care făcea turul magazinelor din City Park.Constanța - cea mai bună piață din țară la mall-uriSe pare că, în ciuda impresiei că este în continuare recesiune, constănțenii au făcut mult mai multe cumpărături în mall-uri în 2014, față de anul anterior.„La noi nu se observă recesiune. Rezultatele noastre sunt validate de BNR, iar ele arată că puterea de cumpărare a crescut în ultimul an. Și nu o spunem numai noi, ci se resimte și în cifrele retailerilor. Practic, se observă, pentru anul 2014, atât o creștere a traficului, cât mai ales a vânzărilor. Este vorba de o creștere de 30 la sută, iar aceasta situează Constanța ca fiind cea mai bună piață din țară pe zona de mall-uri. Constănțenii pare că văd în City Park destinația de shopping. Nu mai vin doar să se plimbe, ci și cumpără”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Sandu, reprezentantul City Park Mall Constanța.Consumatori de profesieAcest lucru pare să fie confirmat și de psihologi, care consideră că trăim într-o cultură a consumerismului.„Practic, toți consumăm foarte mult și foarte puțini dintre noi produc, într-adevăr, ceva. Ni se cultivă permanent acest imbold la consum. Iar oamenii își cumpără de toate, rareori din reală nevoie, ci și pentru a fi în rândul lumii sau pentru a suplini alte nevoi interioare”, a explicat psihologul Cornel Marcu.La rândul lor, reprezentanții Protecției Consumatorilor ne sfătuiesc să fim foarte atenți ce cumpărăm, mai ales în perioada de reduceri, și să nu acționăm la impuls. Și, mai ales, întotdeauna să păstrăm bonul fiscal pentru a putea demonstra tranzacția.„Recomand consumatorilor să acorde mare atenție la achiziționarea produselor cu preț redus și să fie atenți la toate detaliile. Sunt situații când publicitatea promovată nu se poate proba. Înainte de a cumpăra un obiect, să verificăm dacă oferta mai este valabilă la momentul respectiv, să verificăm dacă reducerea de prețuri anunțată este identică cu cea reală, la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat este cel facturat. La achiziționarea pachetelor promo-ționale de tipul «3 la preț de 2», este bine să verificăm prețul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promo-țional”, ne sfătuiește Mihai Perifan, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.