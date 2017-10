De ce cere scuze RADET constănţenilor

1

Scuze RADET

De ce trebuie sa se dea alt consum decat cel real?Ceea ce face RADET ca estimari,bugetari e treaba lor nu e treaba Contribuabilului!!Dupa ce ca impun o Prcedura de debransare total ilegala(in conformitate cu Directiva Europeana referitor contracte,etc) vin acum sa ne ia si banii pe ce nu au produs!!In loc sa fie preocupati cu optimizarea,modernizarea si reducerea pretului la Gcal (care este enorm de mare!!) ,deci in sprijinul dar si pentru mentinerea consumatorilor iar ca rezultat mentinerea firmei si slujbelor la RADET,dumnealor vin cu scuze fata de o populatie saraca ,fata de pensionari care nu mai stiu ce sa faca pentru a se mentine pe linia de plutire!Halal si va doresc sa dati faliment!!Deja a crescut cererea pentru trecere pe incalzire gaze(inclusiv blocul in care locuiesc) !!Domnilor schimbati managerii si invatati ca Primaria a supt la voi ,acum o sa suga in alta parte si nu o sa va mai sustina(chiar daca unii au inca interese!)!!Daca va reveniti cand trebuie mai aveti o sansa de existenta!