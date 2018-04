De ce calculatoarele refurbished reprezintă cea mai bună opțiune disponibilă pe piață

Ştire online publicată Joi, 05 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când se gândesc să își cumpere un calculator, cei mai mulți oameni au în minte două variante: fie un calculator nou, fie unul second hand. Totuși, există și o a treia opțiune, care înglobează caracteristici și avantaje ale amândurora. Este vorba despre calculatoare refurbished Calculatoarele refurbished sunt acele produse care fie au fost folosite o perioadă scurtă de timp, fie au fost doar desigilate, după care au fost returnate producătorului sau furnizorului IT. Apoi, acestea sunt curățate, testate, resigilate și scoase din nou la vânzare.Calculatoarele refurbished au trei mari avantaje, comparativ cu cele noi:Pentru simplul fapt că au fost desigilate sau folosite câteva luni, făra vreun impact notabil asupra aspectului sau performanțelor lor, calculatoarele refurbished pot fi achiziționate la un preț chiar și de 2-3 ori mai mic decât modelele similare noi.În plus, având în vedere că acestea sunt testate și reparate înainte de a fi scoase la vânzare, ai garanția că vei achiziționa un produs fiabil, care nu se va defecta iremediabil după câteva luni de utilizare intensă.Calculatoarele refurbished provin din rândul modelelor de business de la branduri renumite la nivel internațional, având astfel certitudinea calității și a unei durate de viață îndelungate.Spre exemplu, în oferta Interlink , furnizor de echipamente IT refurbished înca din 1997, găsești calculatoare refurbished de la Dell, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo și Osborne, cu procesoare de la Intel, o capacitate HDD de până la 2 TB și o memorie RAM de până la 32 GB DDR 3.Dacă nu ești multumit de performanțele calculatorului refurbished, îl poți îmbunătăți cu un cost scăzut. La furnizorul IT amintit, poți opta pentru un upgrade de software sau de hardware, după cum urmează:- upgrade software: Microsoft Office 365 Home Premium, Licenta Kaspersky Anti-Virus 1 an, Licenta Bitdefender Anti-Virus 1 an;- upgrade hardware: HDD 320 GB, HDD 500 GB, HDD 1 TB, SSD 120 GB, SSD 240 GB;- altele: unitate optică DVD-RW, mouse optic USB, tastatură USB.În plus, calculatoarele refurbished au și două avantaje comparativ cu cele second hand:Calculatoarele second hand au o garanție standard de 12 luni, însă calculatoarele refurbished au o garanție standard similară celor noi, de 36 de luni. În plus, aceasta poate fi prelungită, prin intermediul serviciului de garanție extra, până la 5 ani.Calculatoarele refurbished de la Interlink, spre deosebire de cele second hand, vin echipate cu licență gratuită Windows 10 Home sau Windows 10 Pro.Pe lângă toate aceste avantaje, dacă alegi să cumperi calculatoare refurbished de la furnizorul amintit mai sus, beneficiezi și de transport gratuit, livrare rapidă în 48 de ore în toată țara, drept de retur în 60 de zile și un credit de 5% din valoarea fiecărei comenzi online, pe care îl poți folosi pentru a cump㬬ra noi produse de pe site.