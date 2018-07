De ce ai nevoie de un semineu in casa ta?

Dar de obiecte decorative de ce ai nevoie, de o masa de cafea in living? Deci daca te-ai decis ca ceva, orice, trebuie sa fie adus in casa ta, fie de ordin estetic sau functional, asa te gandesti si cand vine vorba de un semineu pe lemne.







In primul rand, il vrei pentru ambianta placuta si atmosfera pe care o creeaza. Aduna toti membrii familiei in jurul sau, dar mai ales prietenii vor fi la tine. Apoi, pentru un aport semnificativ de caldura adus in zilele reci de toamna, iarna si primavara. Semineul pe lemne emana caldura in primul rand in camera in care este pozitionat, transferand-o apoi si in celelalte incaperi cu ajutorul sistemului de distributie, daca s-a optat pentru aceasta.







Practic, faci focul in semineu si incalzesti toata casa! Conform unor studii de piata, facute de specialisti, evident, un semineu poate creste valoarea de piata a unei locuinte cu 6 pana la 12%, deci vei fi in avantaj daca te hotarasti sa vinzi locuinta si nu stii daca se merita investitia intr-un semineu.







Un focar semineu poate fi racordat la instalatia de calorifere sau incalzire in pardoseala existenta in casa, in circuit inchis. Astfel ai semineu si centrala termica in acelasi timp: aspectul atragator si spectaculos al unui semineu, cu functionalitatile tehnice ale unei centrale.







Daca ati mai citit articole recomandate si aprobate de experti in acest domeniu, sigur ti-ai dat seama ca recomandarea lor numarul unu, sunt specialistii.







Montarea unui semineu pe lemne este recomandat sa se realizeze cu personal autorizat si specializat. In etapele construirii intra montarea cosului de fum, racordarea acestuia de focar, realizarea canalelor de distributie a aerului cald si finisarea semineului. Stiu ca masa de cafea o vei monta singur sau ca stii sa schimbi o lustra, dar in cazul constructiei de semineu nu e la fel. Crede-ne ca nu economisesti bani daca montezi semineul cu vecinul si nu cu specialistul PEFOC.







Specialistul va sti sa iti recomande achizitionarea unui cos de fum profesional, cu tubulatura interioara de samota, deoarece rezistenta in timp la temperaturi inalte si coroziunea din cauza condensului acid este foarte importanta. Cosurile de fum profesionale sunt singurele care asigura functionarea semineului la parametrii optimi, fara scapari de caldura sau fum emanat in incapere. In plus, au garantie 30 de ani.







Intreaga locuinta se incalzeste repede, lucrarea rezista pe viata iar semineul functioneaza ireprosabil daca sunt folosite materialele corespunzatoare si recomandate in constructia acestuia. De la placile pentru termoizolat, racordul la cosul de fum, si pana la grilele de aerisire, materialele si accesoriile folosite la montajul semineului trebuie sa reziste la temperaturi inalte si sa ofere siguranta, punandu-si amprenta asupra functionarii ulterioare. Un montaj cu metode primitive si materiale slabe poate altera inclusiv sanatatea beneficiarilor din cauza inhalarii particularitatilor de vata de sticla folosita la izolat – metoda contraindicata de cei din domeniu.







Meseriasii Pefoc, alaturi de partenerii lor, au realizat la comanda o multime de modele, in intreaga tara si sunt onorati de miile de clienti multumiti dobanditi de-a lungul celor 18 ani de experienta. Dar mai ales de recomandarile primite.