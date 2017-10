De ce a rămas Constanţa fără căldură în toiul iernii. Primăria, acuzaţii dure la adresa CET-ului

2

Ora de stiinta,mumia de la CET

CET si RADET s-au specializat in arheologie.De plictiseala,baietii s-au apucat de sapat.De la ei am aflat ca in Constanta,undeva prin zona CET,au descoperit niste retele de termoficare cu o vechime de peste 50 de ani.Am ramas socati cand am aflat de Fantoma de la CET. Nu stia niciun savant din Pesede ce comori se ascund in subsolul orasului.Noi,constantenii aveam o vaga banuiala ca prin anii '60 Ceausescu si clica lui au ingropat o retea de termoficare dimensionata pentru consumul de la vremea aia.Doar banuiam ca reteaua are pierderi mari si este ineficienta pentru orasul de azi.Intr-o zi l-am auzit si pe Mazare vorbind despre "faraoanii" ingropati in zidurile Constantei.Doar basme.Interesant este ca nici Fagadau,printul mostenitor si fiul lui Mazare, nu stia nimic de mumia de la CET.Baiatul asta a ramas socat cand a aflat de marea descoperire.Fagadau a pierdut pariul cu turismul istoric si de data asta.Ce-ți doresc eu ție, draga Primarie/La trecutu-ți mare, mare viitor !