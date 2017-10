De ce a ajuns Constanţa codaşa ţării pe piaţa muncii

2

implicarea politicului in economie

De ce nu se verifica institutiile publice si de interes public in care sunt angajati pensionari. Acestia ocupa locuri de munca pe care ar putea fi angajati tineri sau persoane care isi cauta un loc de munca. Cunosc cazuri in care directorii isi tin rudele pensionare pe cate doua posturi, platindu-le pentru cumul de functii, sau persoane care detin functii de conducere si care au depasit cu mult varsta pensionarii (vorbesc despre institutii publice si de drept public). De ce ITM-ul nu-si face datoria? Inspectorii ITM vin in control si pleaca cu sacosele pline, iar situatia ramane neschimbata, dupa care ne plangem ca nu sunt locuri de munca in Constanta. Asta pentru ca cei din conducerea ITM sunt numiti pe criterii politice, iar directorii despre care vorbesc sunt din acelasi partid. Nu am nimic cu pensionarii, dar ce ne facem cu generatia tanara care nu-si gaseste un loc de munca?