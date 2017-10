De Black Friday, Bio Energy Water filtrează preţurile şi le face mai accesibile pentru tine!

Black Friday este un super eveniment important pentru toată lumea, iar magazinul Bio Energy Water se pregătește cu cele mai bune oferte din acest an. „Dorința de a fi cei mai buni și de a oferi servicii de calitate ne-a determinat să ne alăturăm și noi magazinelor care oferă reduceri de Black Friday“, susțin reprezentanții companiei.Magazinul își propune să ofere un avantaj real clienților, iar reducerile din această perioadă vor fi cu siguranță o adevărată afacere pentru orice portofel. Clienții vor găsi cu siguranță acele produse pe care și le doreau de mult, la prețuri reduse.„O apă curată înseamnă siguranță pentru sănătatea ta și a familiei tale. De aceea, ne dorim să venim în sprijinul clienților noștri și în această perioadă facem prețurile mai accesibile în vinerea neagră a reducerilor. Ne-am hotărât ca, în acest an, să participăm la Black Friday și suntem pregătiți să venim în ajutorul clienților noștri. Magazinul vă oferă sisteme de filtrare a apei, dedurizatoare și dozatoare cu reduceri substanțiale.Știm cât de important este ca totul să fie pregătit până la cele mai mici detalii, de aceea munca noastră de pregătire este în plină desfășurare. Ne dorim ca experiența clienților în magazinul nostru să fie una cât mai plăcută și de aceea suntem atenți la cele mai mici detalii. Echipa noastră este pregătită și la timpul potrivit vom da drumul reducerilor pentru a face preturile cât mai accesibile”, spun reprezentanții Bio Energy Water.„Vinerea neagră” a cumpărăturilor a început să devină extrem de populară în țara noastră și din această cauză Bio Energy Water s-a alăturat trendului și vine în întâmpinarea clienților cu oferte de nerefuzat. Fenomenul vine din America și marchează începutul cumpărăturilor de Crăciun. Deși se numește „vinerea neagră”, evenimentul nu are o conotație negativă, ci una pozitivă, atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători, fiind considerată o zi a cumpărăturilor la prețuri avantajoase. Deși acest fenomen a pornit din Statele Unite, acum este răspândit în mai multe țări, printre care și țara noastră.„Sărbătoarea reducerilor din magazinul nostru va avea loc în data de 27 noiembrie. Ofertele pe care le punem la dispoziție vor fi variate și cu reduceri substanțiale. Produsele cu prețuri promoționale vor fi postate pe site-ul www.bewater.ro , începând cu data de 27 noiembrie, ora 00.00.Vă așteptăm, așadar, la noi pe site, în ziua de Black Friday, sau la showroom-ul nostru din str. Baba Novac nr. 22, pentru a vă încânta cu cele mai bune oferte și reduceri substanțiale. Fiți cu ochii pe noi! Nu puteți rata reducerile de Black Friday, așa că pregătiți-vă portofelele din timp pentru a profita de cele mai mici prețuri!”, completează reprezentanții companiei.