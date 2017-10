De-a baba oarba prin Constanţa. Străzi iluminate şi ziua, treceri de pietoni şi cartiere întregi în beznă noaptea

De-a baba oarba prin Constanța. Străzi iluminate și ziua, treceri de pietoni și cartiere întregi în beznă noaptea

Chiar dacă se întunecă devreme pe timp de iarnă, viața continuă la Constanța și după orele 17, 18. Ies școlarii de la orele de după-amiază, pleacă oamenii de la serviciu, elevii merg la diferite activități extrașcolare, gospodinele la cumpărături, orașul este un adevărat furnicar.În aceste condiții, sunt zone în Constanța în care trotuarele sunt foarte slab iluminate, sunt străzi unde trecerile de pietoni sunt în beznă, iar mai nou, de câteva zile, sunt cartiere întregi unde iluminatul public nu funcționează decât câteva ore pe timpul nopții.„Autoritățile locale ar trebui să ia la pas Constanța și să vadă ce probleme sunt cu iluminatul public. Sunt porțiuni întregi unde nu arde niciun bec de pe stâlpi. Pur și simplu nu vezi pe unde calci. Pe podul de la Doraly, de exemplu, unde circul în fiecare seară, pe partea dreaptă, cu centrul comercial, pe cel puțin 100 de metri lungime nu este aprins niciun bec, nici măcar în dreptul trecerii de pietoni. Și nici pe partea cealaltă nu ard toate becurile. Trecerea este slab luminată, numai pe partea dinspre calea ferată și acolo este o zonă foarte aglomerată. De multe ori șoferii observă pietonii în ultimul moment și trebuie să frâneze brusc. De multe ori am văzut pietoni la un pas să fie loviți”, ne-a spus Mihai Roibu, din Constanța.Bărbatul mai spune că situații asemănătoare sunt și pe bulevardul 1 Mai, la trecerea de pietoni dintre Far și Billa, dar și pe I.C. Brătianu și pe bulevardul Tomis.„Sunt multe treceri de pietoni unde ar fi nece-sare becuri mai puternice sau suplimentare, pentru că vizibilitatea este redusă, mai ales dacă este și umezeală afară, oamenii sunt îmbrăcați cu haine negre sau închise la culoare și aproape că nu se pot distinge de la distanță, pe asfaltul negru. Nu e de glumit cu această chestiune, pentru că nenorociri se pot întâmpla chiar și atunci când șoferii circulă cu viteza legală”, ne-a mai spus constănțeanul.Acesta susține că a făcut o sesizare telefonică la dispeceratul companiei care se ocupă de iluminatul public din oraș încă din luna decembrie, dar deocamdată nu a observat să se schimbe ceva.În timp ce zone foarte circulate nu sunt luminate corect pe timpul nopții, toată luna decembrie, pe strada Justiției becurile de pe stâlpi au ars atât pe timpul nopții, cât și ziua. În ciuda numeroaselor sesizări făcute de locatarii din zonă, atât la Primăria Constanța, cât și la Enel și la Luxten, situația s-a remediat abia după ce oamenii s-au adresat Cuget Liber și am luat-o pe firul problemei. Într-un final, nici Primăria, nici Enel, nici Luxten nu ne-au dat niciun răspuns concret, dar până la urmă au stins luminile.Tot constănțenii ne-au semnalat zilele acestea numeroase probleme la iluminatul public în cartierele Tomis III, Anadalchioi și Tomis Nord. „De câteva seri, este întuneric beznă în Tomis Nord, pe strada Capidava. Nu vezi pe unde să mergi, îți rupi picioarele!”, ne-a spus un locuitor al zonei. Iar pe strada Bogdan sPetriceicu Hașdeu, luminile se aprind la lăsarea serii, după care sunt stinse și se mai aprind spre dimineață. „Este întuneric beznă toată zona. Nu este niciun bec aprins. Este periculos pentru pietoni și este și o stradă foarte circulată”, ne-a spus un alt constănțean.Am sesizat situațiile respective celor de la Luxten, dar nu am primit o motivație a problemelor, ci doar promisiunea că vor verifica pe teren.