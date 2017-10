De-a alba neagra cu Pilonul II de pensii. Guvernul a pus gând rău banilor adunaţi în conturile angajaţilor

De-a alba neagra cu Pilonul II de pensii. Guvernul a pus gând rău banilor adunați în conturile angajaților

În încercarea disperată de a găsi bani pentru toate măririle salariale și de pensii promise de Guvern de câteva luni încoace, Ministerul Finanțelor se agață iar de Pilonul II de pensii. După declarația incendiară din luna iunie a ministrului Ionuț Mișa că Pilonul II va fi desființat, pentru care probabil a fost tras de urechi de șefi, acum apar noi informații cum că va fi înjumătățită contribuția, astfel încât să meargă mai mulți bani la fondul de stat și mai puțini la cel privat.Se pare că măsura ar urma să fie aplicată din 2018, când, în loc de 5,1 la sută cât merg în prezent către fondul de pensie privată obligatorie, contribuția lunară să fie de 2,5 la sută. Acest lucru ar afecta foarte mult sumele acumulate în conturile individuale ale contribuabililor, ce înseamnă, automat, pensii mult mai mici la bătrânețe.Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis, în cursul zilei de ieri, o informare prin care neagă zvonurile privind reducerea contribuției obligatorii la pensia privată. „Pilonul II este unul solid, care generează randamente pozitive cu beneficii pentru participanți. În luna iunie a anului 2017, rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 4,91 la sută. Valoarea totală a activelor nete înregistrată la 30 iunie 2017 de fondurile de pensii administrate privat a fost de 26,06 miliarde de lei (7,92 miliarde de euro), ritmul anual de creștere fiind de 30,76 la sută”, precizează reprezentanții ASF.Potrivit acestora, ASF participă în mod regulat, în calitate de supraveghetor al pieței, la discuții cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, dar și cu ai altor instituții, inclusiv cu entitățile reglementate, pentru evaluări periodice ale modului în care funcționează piețele supravegheate. „Actualul mecanism de funcționare a Pilonului II de Pensii nu este pus în discuție. ASF nu are dreptul de inițiativă legislativă în vederea modificării actelor normative care reglementează sistemul pensiilor administrate privat. ASF supraveghează și reglementează sectorul financiar non-bancar și are ca principale obiective stabilitatea și dezvoltarea piețelor, precum și protecția consumatorilor”, mai spun cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.Pilonul II, influențat de decizii politiceReamintim că în luna aprilie a anului curent, fondul de pensii private NN a transmis o scrisoare tuturor clienților săi prin care trăgea un semnal de alarmă cum că Guvernul le-a pus gând rău banilor adunați în Pilonul II. „Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influențate de decizii politice precum înghețarea valorii procentului din venitul brut aferent contribuției la fondul de pensii, blocarea parțială sau integrală a virării acestei contribuții sau naționalizarea sumelor acumulate până acum în conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important să urmărești permanent ce se întâmplă cu pensia ta și să te implici activ în demersurile de economisire suplimentară pentru un trai decent la bătrânețe”, se arăta în scrisoarea celor de la NN. Cinci zile mai târziu, ASF îi aplica fondului NN o amendă uriașă de 1 la sută din valoarea capitalului social, dar și o amendă de 100 de milioane de lei pentru șefa NN. Iar, în luna iunie, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa anunța: „Pilonul II de pensii se va desființa, iar banii se vor întoarce la cei care au cotizat, aceștia având posibilitatea de a opta pentru bugetul asigurărilor sociale sau pentru pilonul III de pensii. Vor opta între stat și privat”.Unde se duc banii adunațiÎn prezent, oricărui angajat i se oprește o contribuție de 10,5 la sută la fondul de pensii. Din acești bani, 5,4 la sută merg în vistieria statului, iar 5,1 la sută, adică pensia privată obligatorie, merg într-un cont administrat privat, La pensionare, banii adunați în contul respectiv se întorc la contribuabil sub forma unei rente lunare, pe lângă pensia de la stat, sau a unei plăți unice. În caz de deces înainte de pensionare, contul respectiv va trebui dezbătut de moștenitori, iar banii vor fi transferați în contul acestora.