De 20 de ani, salvează delfinii pe banii voluntarilor

Este singura organizație și instituție din România care luptă pentru a salva delfinii din Marea Neagră. Îi monitorizează, îi numără, dar mai ales îi salvează atunci când eșuează pe plajele românești. Deși ca principal obiect de activitate, Societatea de Explorări Oceano-grafice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic - Club” ar trebui să se ocupe de cercetare și explorări, o mare parte a timpului o petrec luptând pentru viața delfinilor, dar și a altor animale aflate în pericol. Mereu este o cursă contracronometru și, de multe ori, fac chetă în rândul voluntarilor pentru a pune benzină la mașină sau pentru a cumpăra ce le trebuie pentru intervenție.Ieri, inimoșii de la „Oceanic - Club” au împlinit 20 de ani de activitate. Au sărbătorit prin muncă, dar au promis că vor organiza și un eveniment festiv.„Din cauza volumului mare de muncă și intervenții neprevăzute anterior din lunile ianuarie și februarie, am decis amânarea organizării unui eveniment festiv, pentru luna iulie. Promitem că acest an NU va trece fără a fi marcat cum se cuvine de către echipa noastră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, biologul Răzvan Popescu - Mirceni, directorul coordonator al S.E.O.P.M.M. „Oceanic - Club”.Perseverență, dedicare și pasiuneÎnființată la 28 februarie 1992, de un grup de specialiști ai științelor naturii, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic - Club” este prima instituție neguvernamentală de profil din România. Până în prezent, a dus la bun sfârșit o serie întreagă de programe de explorare, de conservare și reconstrucție ecologică.„Am început în 1992 cu un film do-cumentar «Pledoarie pentru Delta Dunării», ce avea să se concreti-zeze în parte a argumentației necesare definirii statutului de Rezervație a Biosferei pentru această regiune. Am continuat cu educarea celor tineri din Constanța și nu numai, cu înființarea primei rezervații submarine din bazinul Mării Negre «Acvatoriul Marin Litoral 2 Mai - Vama Veche», cu acțiuni de igienizare a unor zone submerse sau din perimetrul unor rezervații naturale, cu primele încercări timide de organizare a unor expediții științifice românești în afara frontierelor României, cu multă perseverență și dedicare pentru o pasiune: explorarea mediului natural și o cauză: dezvoltarea durabilă”, ne-a povestit Răzvan Popescu - Mirceni. Din păcate, mult din randamentul acțiunilor lor și a vitezei de evoluție pe care le desfășoară este doar o chestiune de acces la resurse.Viitor ambițiosÎnsă lipsa fondurilor nu îi descurajează pe cei de la „Oceanic - Club” să țintească sus.„Pregătim una dintre cele mai mari expediții științifice românești de după 1990, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Na-turală «Grigore Antipa», Institutul de Speologie «Emil Racoviță» al Academiei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, postul TV Da Vinci Learning (Da Vinci Media GmBH), Institute for Biodiversity Studies, Science and Research Centre, University of Primorska, Slovenia și Universitatea Mohammed V din Rabat, în regiunea Saharei Occidentale”, a declarat, în premieră, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator „Oceanic Club”.