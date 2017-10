De 1 Mai autobuzele circulă cu program de week-end

1

bilete

Am o intrebare ptr.adm. RATC. Oare cum va descurcati economic? Intreb ptr. ca eu folosesc mijloacele dv. de transport in comun zi de zi,si am observat ca nimeni ,repet, absolut nimeni nu foloseste acel aparat de notare al biletului de calatori; nu stiu cum se numeste. De expl. stiati ca in autobuzul nr. 48 sunt singurul care foloseste bilet? oare ceilalti calatori au abonamente toti? poate este o intrebare stupida , dar nu vad cum puteti functiona economic daca lumea nu cumpara bilet de calatorie. si nici nu pot crede ca aveti fonduri uriase sa va puteti permite asa ceva. atit.!!!!!