„Dau o căruţă de bani la RADET şi tot cu lemne mă încălzesc“

„Dau o căruță de bani la RADET și tot cu lemne mă încălzesc“

Locuiesc în buricul Constanței, pe Bulevardul Ferdinand, dar până în urmă cu doi ani se încălzeau la teracotă. Au vrut însă să se modernizeze, așa că s-au racordat la rețeaua de distribuție a energiei termice. Acum, regretă. Facturile la RADET cresc de la lună la lună, iar căldură au de la soba cu lemne. Familia Popa locuiește într-o casă din cărămidă, din centrul municipiului Constanța. În 2009, pentru că doreau să modernizeze locuința, s-au hotărât să se racordeze la rețeaua Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice și să renunțe la sobele de teracotă. În prezent, se bucură că nu și-au dus planurile la îndeplinire și au mai amânat demolarea sobelor, căci ar fi înghețat în casă, mărturisește Anca Maria Popa. În schimb, facturile tot cresc. „Am cumpărat calorifere de fontă, mari, de câte 16 - 17 elemenți, dar în casă este frig. Am noroc că nu am demolat teracota și încălzim cu lemne. Am tot sunat la punctul termic de care aparținem și mi-au răspuns fie că se dă căldură în funcție de temperatura de afară, fie că energia furnizată de la CET are o temperatură scăzută. Căldură nu avem, dar am plătit o factură dublă în decembrie. În noiembrie am plătit 228 de lei la căldură, iar pe decembrie a venit o factură de 470 de lei. Angajatul regiei a citit giga-calorimetrul pe 23 decembrie, dar consumul mi-a fost facturat până pe 31 decembrie. Mi-au spus că așa trebuie, să prezinte situația până la sfârșitul lunii. Dar cum adaugă, cum calculează, de au dublat factura?”, a afirmat constănțeanca. Noroc de teracotă Pe de altă parte, femeia spune că nu ar reclama valoarea ridicată a facturii, dacă într-adevăr ar bene-ficia și de servicii, respectiv de … căldură. „Da, plătesc și 500 de lei, până la urmă, dar vreau să stau în mânecă scurtă în casă, iar pe copil să nu-l duc la medic pentru a-i lua medicamente. Cei de la RADET mi-au spus că avem casa veche, mare, și de aceea nu se încălzește cum trebuie. Dar nu este adevărat. La o stradă distanță, este sediul RAEDPP-ului, care este, la fel, într-o casă veche, din cărămidă, dar acolo este o căldură sufocantă. Ceea ce înseamnă că se poate!”, a continuat Anca Maria Popa. În prezent, femeia spune că regretă racordarea la RADET. „Cu lemnele mă ajungeam mult mai ieftin. Este 300 de lei tona, nouă ne ajungeau o tonă și jumătate pentru a ieși din iarnă. Iar când facem focul, nu se poate sta în casă. Noroc că mai aveam lemne rămase de acum doi ani, căci iarna asta nu aveam cu ce să ne încălzim”, a povestit femeia. Majorarea prețului la gigacalorie e de vină Referitor la cele sesizate de constănțeancă, reprezentanții RADET spun că, în luna decembrie a fost majorat prețul gigacaloriei, de la 119 la 150 de lei. În consecință, majorarea se resimte în buzunarele consumatorilor. Cât privește energia termică furnizată constănțenilor, aceasta este la temperatura furnizată de CET Palas, spun angajații regiei. Aceștia urmează însă să efectueze verificări, atât cu privire la valoarea facturii, cât și a condițiilor în care este furnizată căldura la domiciliul reclamantei.