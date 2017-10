Datornicii la bănci pot scăpa foarte uşor de credite. "Pui casa în braţele băncii şi îţi vezi de drum"

2

Plateste banca

Iata un exemplu concret gasit de Cuget Liber in articolul de mai sus:1-Imprumut bani de la o banca,in franci elvetieni ca asa e misto.2-Cumpar o casa in Valul Traian.Nu verific,nu stiu sa verific constructia,nu ma intereseaza calitatea,nu ma intereseaza cartea constructiei,nu angajez un specialist in constructii.3-Proiectantul nu raspunde,constructorul nu raspunde.4-Casa are GRAVE NEREGULI DE CONSTRUCTIE.5-Mi-e lene sau nu am bani sa cer despagubiri in justitie.6-Judecatorul rasufla usurat ca a scapat de un dosar penal.Procurorul la fel,isi aprinde o tigara ca are mai putin de lucru.7-Colac peste pupaza am ramas si fara slujba.8-Rezultatul:prostia cumparatorului si hotia afaceristilor,dezvoltatorilor este suportata de banca.E Corect.Copilasilor,voi chiar credeti ca bancherii sunt prosti si populisti ca politicienii ?