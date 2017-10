Datornicii din Năvodari şi Ovidiu riscă să rămână fără apă potabilă

Pe 26 februarie

Datornicii din Năvodari și Ovidiu riscă să rămână fără apă potabilă

Pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici, SC RAJA SA somează rău-platnicii să-și plătească datoriile pe care le au către regie. În caz contrar, ei vor fi debranșați de la rețeaua de apă rece. Pe lista neagră se află, în săptămâna în curs, nu mai puțin de 14 asociații de proprietari, cele mai multe din Năvodari și Ovidiu, după cum ne-a spus Ion Chivăran, ofițer media. Cele mai vechi datorii către regia locală de apă le are Asociația de Proprietari CONSIR, de pe strada Mării, care are de plătit peste 21.500 lei (din decembrie 2007). Dacă până pe data de 26 februarie nu-și vor plăti datoriile, următoarele asociații de proprietari vor fi debranșate: CONSIR, 32 Est, Legmas Crângașu, 20 Sud, 29 Est, 35 A, bl. A2B, 30 Est, Ghioceilor, Crinului 62, Irisului, toate din Năvodari și Asociațiile de Proprietari nr. 2 și 3 din localitatea Ovidiu. Suma totală pe care RAJA o are de recuperat de la Asociațiile de Proprietari mai sus menționate este de 67.684 lei.