Daruri pentru copiii internaţi la Spitalul Judeţean

Daruri pentru copiii internați la Spitalul Județean

Unii dintre ei se află în spital pentru că au fost abandonați de mame. Alții au boli incurabile și, din când în când, vin la spital pentru a-și face tratamentul. Cei mai mulți, însă, sunt internați pentru că au afecțiuni digestive, respiratorii sau au făcut vreo operație. Ieri, Fundația Oncologic Rom a adus zâmbetul pe buze tuturor micuților internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Copiii au primit dulciuri, jucării și cărți și au fost foarte încântați. Chiar dacă sunt internați în spital și se află sub tratament, au fost foarte fericiți de surpriza celor de la Oncologic Rom. „Am pregătit peste 100 de pachete pe care le vom împărți tuturor copiilor din spital. Vrem să le facem o bucurie, pentru că a fost Ziua Internațională a Copilului”, ne-a declarat Corina Alexandru, președintele Fundației Oncologic Rom. Unii copii au o poveste impresionantă. Șerdal Asan are 15 ani. Este din Văleni și a fost internat acum o săptămână în spital. Are distrofie musculară, motiv pentru care nu se poate mișca. Și-a dat seama că este bolnav anul trecut, când a văzut că nu mai poate merge. Sora lui are aceeași boală, iar mama i-a murit acum două săptămâni. „Era tare bolnavă, a făcut infarct. Avea cred că pe puțin vreo cinci boli”, ne povestește tatăl copilului, Bilal Asan. Familia nu are venituri. Tatăl celor doi copii, muncește cu ziua. Copilul nu beneficiază nici măcar de indemnizație pentru persoanele cu handicap, pentru că nu a fost adus la medic până acum. „Cel mai mult îmi doresc să pot și eu să merg ca un copil normal, fiindcă vreau și eu să mă duc la școală din nou”, ne spune Șerdal. Fundația Oncologic Rom îi va dona băiatului, în maxim o săptămână, un cărucior cu rotile, care să-l ajute să se deplaseze. Tot ieri, fundația a donat secției de Oncologie Pediatrică lenjerii pentru pat. Corina Alexandru a precizat că organizația va mai cumpăra pentru această secție mobilier nou, cărucioare și dispozitive pentru susținerea pungilor cu soluții perfuzabile.