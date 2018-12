Dăruiţi aripi! O şansă uriaşă pentru copiii născuţi prematur

Vin sărbătorile, constănțenii - invitați să se alăture campaniei

Dăruiți aripi! O șansă uriașă pentru copiii născuți prematur

Subfinanțarea cronică a spitalelor a tăiat aripile multor copii veniți prea devreme pe lume. În România, aproape 1 din 10 copiise naște prematur și are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentrua recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem de prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate,iar în regiunile slab dezvoltate, 90% dintre acești copii mor, conform raportului WHO „Born too soon”.Văzând că ne mor copiii, asociațiile și organizațiile nonguvernamentale și-au dat mâna pentru a lupta să-i salveze. Oameni inimoși nu au mai așteptat să vină o minune de la Ministerul Sănătății, ci și-au suflecat mânecile și s-au apucat de treabă.Alina Pătrăhău, fondatorul Asociației „Dăruiește Aripi”, a avut curajul să se apuce de reabilitarea Secției de Neonatologie și prematuri a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. A pornit o campanie și a reușit să strângă banii, să înceapă lucrările. I s-au alăturat Asociația „Inima copiilor” și fundația Vodafone. Dar mai este nevoie de bani.Recent, la spectacolul caritabil de operă organizat cu sprijinul Teatrului Național de Operă „Oleg Danovski” din Constanța, au fost strânși, din donații, 60.257 de lei, un record pentru evenimente de strângere de fonduri în cadrul asociației, dar și în comunitatea constănțeană, dintr-o manifestare culturală.„Evenimentul a fost încununarea perfectă dintre ideea de implicare socială într-un proiect al comunității și de susținere a instituțiilor culturale din Constanța, și nu în ultimul rând întâlnirea acelor oameni care apreciază importanța acestor inițiative”, a povestit Alina Pătrăhău.Proiectul de renovare și modernizare a Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se află în etapa de dotare, în care s-au lansat comenzi pentru echipamentele principale de ventilare și climatizare, componente esențiale pentru buna funcționare a noii unități.Asociațiile și organizațiile găsesc bani, statul nu…De asemenea, în ultimii șase ani, organizația Salvați Copiii România a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară copiilor născuți prematur, cumpărată exclusiv din donații. În lipsa acestei aparaturi, zeci de bebeluși s-ar fi stins. Numai din cele 20% din impozitul pe profit redirecționate de companii au fost adunați aproape 1,7 milioane de euro, din 2012 până în 2017.În total, în ultimii șapte ani, Salvați Copiii România a investit aproape patru milioane de euro în dotarea a 88 de maternități și secții de nou-născuți, din 41 de județe ale țării, cu aproximativ 515 echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 42.000 de prematuri.Principala cauză a mortalității infantile este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide.Implicare și efort conjugatÎn județul Constanța, rata mortalității infantile a fost, în 2017, în medie, de 8,2 la mia de nou-născuți vii. Aici, organizația Salvați Copiii România a adus numeroase echipamente medicale, imperios necesare supraviețuirii nou-născuților, atât în Secția de Neonatologie din Constanța, cât și la Mangalia și Medgidia.„Lucrăm îndeaproape cu medicii, pentru ca efortul nostru să acopere vulnerabilitățile reale ale maternităților. E nevoie de investiție consistentă, de responsabilitate socială, pentru că de sistemul medical depindem cu toții. De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 20% din impozitul pe profit, pentru că înseamnă implicare și efort conjugat”, explică Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii România.Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca formularul precompletat cu datele de identificare ale organizației.Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2018.