„Dăruieşte bucurie“, cea mai mare campanie umanitară din Constanţa

În organizarea Asociației Naționale Cultural - Artistice „Total Dance Center“

„Dăruiește bucurie“, cea mai mare campanie umanitară din Constanța Asociația Națională Cultural - Artistică „Total Dance Center“ (TDC) continuă, și în acest an, proiectele inițiate în 2013, care vin în sprijinul copiilor fără părinți ai orașului, ce au mare nevoie de bucurie în viața lor.Timp de o lună, din 31 mai și până pe 30 iunie, familia TDC va desfășura mai multe activități cultural artistice în scopul strângerii de fonduri pentru 150 de copii ai centrelor de plasament Antonio, Delfinul, Micul Rotterdam, CPCRU (Aluniș), Ovidiu, Adăpostul de zi și de noapte din Constanța, dar și educaționale și recreative pentru aceștia. Proiectul are ca scop crearea condiției necesare acestora de a cunoaște, de a studia și respectiv de a proba cât mai multe posibile meserii viitoare.Campania „Dăruiește bucurie”, aflată la a doua ediție, se desfășoară în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Evenimentele organizate anul trecut de reprezentantații asociației au reușit să integreze în comunitate 85 de copii din trei centre de plasament, proiecte care au generat un impact pozitiv atât asupra copiilor, cât și asupra tuturor celor implicați.Anul acesta, organizatorii și partenerii campaniei vor dărui bucurie în cadrul a opt acțiuni diferite dedicate copiilor, ne anunță Corina Tiron, vicepreședinte al Total Dance Center.31 mai - cei mici sărbătoresc Ziua copilului între orele 16.00 - 18.00, la sediul TDC, din strada Călugăreni, nr. 22, unde se vor distra și vor dansa alături de 120 de copii ai centrelor de plasament. 7 iunie - alți 50 de copii sunt invitați la o lecție de dans, între orele 16.00 - 17.30, la sediul TDC. 8 iunie - toți cei 150 de micuți vor participa la o demonstrație de arte marțiale AIKIDO, între orele 9.00 - 12.00, pe Plaja Modern din Constanța. Copiii vor învăța câteva tehnici simple de aikido, insistând asupra faptului că artele marțiale sunt metode de auto-apărare și nu sporturi de luptă. La acest eveniment, vor fi alături de ei prietenii de la Clubul AIKIDO Aikikai, filiala Constanța. 14 iunie - între orele 11.00 - 13.00, juniorii sunt invitați la film. Reprezentanții Tomis Mall vor acorda 130 de bilete la film pentru copii. 15 iunie - între orele 11.00 - 13.00, 15 copii vor face o excursie la Oituz, unde Școala de Echitație „Hippolita” le va oferi câte un curs gratuit de călărie. 20 iunie - între orele 10.00 - 14.00, alți 40 de copii vor fi inițiați într-un curs introductiv în lumea computerului, la JCI & FORTE LIFE din Constanța. 23 iunie - începând cu ora 13.00, în parcul Tăbăcărie, toți copiii vor participa la jocuri și activități în aer liber, coordonate de 50 de voluntari ai Școlii de Dans „Total Dance Center”, dar și de voluntari de la mai multe licee și facultăți din Constanța. În zilele de joi și vineri ale lunii iunie, Clubul Doors din Constanța îi așteaptă pe tinerii pasionați de muzică, teatru, fotografie și poezie. Banii strânși în urma vânzării biletelor din aceste zile vor fi direcționați finanțării activităților caritabile ale campaniei.Închiderea Campaniei Naționale Umanitare „Dăruiește Bucurie”, va avea loc pe 28 iunie, printr-un spectacolul muzical coregrafic cu același nume. Un procent de 40% din încasările biletelor vor fi donate copiilor din centrele de plasament și 10% vor merge către Mario Alexandru Tănase, un băiețel în vârstă de doi ani și jumătate, care are o tumoare pe creier și necesită o operație costisitoare, pe care părinții nu și-o permit.La spectacol vor participa artiști diferiți: Stela ft. Andrei Chermeleu (Vocea României), Mara & KSA, 80 de cursanți ai Școlii de Dans TDC, Maria Radu, Luka, Sergio Project, Constanța Funk Collective, Ioana Bărbuliceanu și Arina Cojocaru, cât și cele trei echipe de performanță ale Centrului „Total Dance”. Vor mai participa, de asemenea, și elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, iar invitat special va fi îndrăgitul Doru Octavian Dumitru.În cadrul show-ului, va exista și o tombolă cu premii, constând în abonamente de două persoane, pentru 20 de spectatori, la toate discipli-nele centrului Total Dance, în valoare de 4.000 lei.În final, pe 30 iunie, de la ora 10.00, toți cei implicați vor merge să împartă cadouri celor șase centre de plasament din Constanța.