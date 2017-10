Dărăpănături şi şobolani în centrul Constanţei

Dărăpănături și șobolani în centrul Constanței

Mărturie a Constanței de altădată, rămasă între coloșii de beton, Vila Elena (situată pe Bulevardul Ferdinand, arteră principală a municipiului) a ajuns o imensă ghenă de gunoi, spre disperarea celor care locuiesc în blocurile din vecinătate. Oamenii au atras atenția autorităților, în repe-tate rânduri, punctând faptul că atâta mizerie le poate afecta sănătatea și viața. Cu toate acestea, și la ora actuală, ruinele fostei vile sunt adăpost pentru resturi menajere, mate-riale de construcții și zeci de șobolani.Cei care locuiesc în vecinătatea vilei știu că odată cu venirea verii nu vor mai putea nici măcar să deschidă ferestrele, pentru a aerisi apartamentele. Mai mult, trecerea timpului și-a lăsat amprenta, iar clădirea a început să se prăbușească. Acope-rișul a dispărut deja, iar acum pereții cad, rând pe rând.Iar de parcă toate acestea nu reprezentau un motiv suficient de îngrijorare, de aproximativ două săptămâni, locatarii se tem să mai iasă noaptea din blocuri, tot din cauza vilei, susțin ei.„Am sesizat și Primăria Constanța și Direcția de Sănătate Publică, dar nimeni nu a luat nicio măsură, gunoaiele se adună în continuare, iar șobolanii ne dau de furcă. În urmă cu câteva luni, cei de la primărie au împrejmuit clădirea cu un gard de tablă, nu am înțeles de ce, probabil să nu se vadă mizeria din stradă. Dar au tras gardul prin fața stâlpului de iluminat, care acum este în curtea vilei. În urmă cu vreo două săptămâni, am reclamat că s-a ivit o defecțiune la stâlpul de iluminat, dar echipele care au venit să-l repare nu au putut să intre. Acum este întuneric beznă pe aleea dintre blocuri, la intrarea în bloc, de îți este teamă să nu se întâmple altele”, ne-a spus Veronica Petcu, una dintre locatare.Cu toate acestea, au arătat locatarii, împrejmuirea are o poartă ce asigură accesul celor care locuiesc abuziv într-o dependință a fostei vile, singura ce a mai rămas în picioare.„Săptămâna viitoare fac curat!“Proprietarul vilei, notarul brașovean Ion Marin, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că intenția sa este să demoleze construcția, dar nu a obținut încă actele legale care să-i permită acest lucru. Până la finalizarea procedurilor, a promis că va strânge, încă o dată, toate gunoaiele. „După zece ani în care m-am luptat cu statul pentru a obține proprietatea, acum durează procedurile de demolare. Acestea au fost declanșate, dar sunt greoaie, pentru că trebuie obținute avize, un certificat de urbanism și altele. Dar o să ajung săptămâna viitoare la Constanța și o să fac curățenie, căci am mai făcut. Dar veți vedea că peste alte două - trei săptămâni se va strânge înapoi”, a afirmat proprietarul. De altfel, notarul susține că nu este prima dată când face curățenie sau când plătește amenzi de zeci de mii de lei aplicate de autoritățile locale din Constanța, dar „binevoitorii” din zonă sunt de fapt cei care s-au obișnuit să arunce gunoiul între zidurile clădirii dărăpănate.La rândul său, Viorel Farcaș, șeful Serviciului de Iluminat Public din cadrul Primăriei Constanța, a dat asigurări că o echipă se va deplasa la stâlpul cu pricina, pentru remedierea defecțiunilor.