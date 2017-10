Dar stai, asta nu e tot…! Cum sunt jecmăniţi clienţii în magazine cu reduceri fictive de preţuri

Dar stai, asta nu e tot…! Cum sunt jecmăniți clienții în magazine cu reduceri fictive de prețuri

Etichetele colorate, inscripționate cu „50% reducere“, sunt o ispită de nerefuzat pentru multe persoane. Problema este dacă într-adevăr acea promoție există sau este doar un truc al magazinelor, folosit pentru a scoate bani mai ușor din buzunarele consumatorilor. Când ajungem acasă cu portofelul gol, câteodată avem senzația că am fost înșelați, dar, de fapt, nu este doar o senzație, de multe ori este foarte adevărat.Multe dintre promoții sunt mincinoase, iar operatorii economici folosesc tot felul de tertipuri pentru a-i păcăli pe clienți și, din păcate, mulți consumatori cad pradă acestor escrocherii. De cele mai multe ori, promoțiile sunt doar la raft, pentru că, ajunși la casa de marcat, prețul este încasat integral, iar mulți dintre cumpărători nu observă diferența de preț, decât atunci când ajung acasă, mai ales dacă achiziționează mai multe produse de-odată. Autoritatea Națională pentru Pro-tecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu preț redus. Au fost verificați 553 de operatori economici, iar la 342 din cei controlați s-au depistat abateri de la prevederile legale. Au fost aplicate 364 de sancțiuni pentru nerespectarea legislației în domeniul protecției consumatorilor: 217 amenzi contravenționale în valoare de 778.200 lei și 147 avertismente.Ce trucuri folosesc magazineleInspectorii ANPC au constatat produse cu preț redus, cu 20-50%, fără a fi însă afișat prețul nou, consumatorii fiind informați că prețul redus va fi calculat la casă. De asemenea, s-au găsit articole textile cu titlu de reducere 20% și 30%, fără a fi menționat pe eticheta „preț vechi/preț nou” sau nefiind afișat niciun preț.„Am constat nerespectarea preve-derilor legale și susținerea unor practici incorecte în cazul publicității. De exem-plu, diverse pachete promoționale anun-țau reducere de 50%, pentru unul dintre produsele supuse promoției, informație care însă nu s-a confirmat. De aseme-nea, regulile de publicitate a prețurilor nu erau respectate, existând doar prețul nou, fără a se putea face o comparație. Se practică reduceri de preț la diverse produse, fără a informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil” afirmă inspectorii ANPC.Sfaturi pentru consumatori Autoritățile îi sfătuiesc pe consumatori să verifice dacă oferta mai este valabilă în momentul respectiv și dacă reducerea de prețuri anunțată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat este cel facturat). La achiziționarea pachetelor promoționale de tipul „3 la preț de 2", este indicat să se verifice prețul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promoțional.„Îi rugăm pe consumatori să solicite informații suplimentare atunci când au nelămuriri, privind orice campanie publicitară, făcută prin orice mijloace (în cadrul magazinului, prin afișe sau pliante, prin anunțuri pe site etc.). De asemenea, este bine de știut că orice anunț de reducere de preț trebuie efectuat vizibil și lizibil, pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat; fie prin men-țiunile «preț nou», «preț vechi», lângă sumele corespunzătoare; fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preț redus (soldare, lichidare, promoționale etc.), adaugă reprezentanții ANPC.De asemenea, autoritățile îi sfătuiesc pe consumatori să fie atenți și să ceară detalii suplimentare, dacă este cazul, pentru a nu cheltui mai mult decât și-au propus.