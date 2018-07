"Dar noi unde mai parcăm?". Primăria Constanţa asfaltează trotuarele din cartiere

"Dar noi unde mai parcăm?". Primăria Constanța asfaltează trotuarele din cartiere

La începutul acestui an, Primăria Constanța anunța ample asfaltări în cartierele din municipiu. Mii de constănțeni așteaptă de ani de zile să vadă și ei asfalt în zonele rezidențiale recent dezvoltate, însă, deocamdată prioritare sunt aleile dintre blocuri,

în cartierele vechi.







În „Compozitorilor”, în Baba Novac, au fost amenajate câteva străzi, chiar și trotuare, dar multe sunt încă la stadiul de uliță. În schimb, însă, lucrătorii de la asfaltări s-au mutat mai în centru, unde asfaltează aleile dintre blocuri, astfel încât proprietarii de autoturisme să nu își mai poată lăsa mașinile pe trotuar. Iar primii vizați sunt cei din cartierul Tomis II.







„E mare desfășurare de forțe în cartierele din oraș, unde muncitorii din cadrul Primăriei muncipiului Constanța au început lucrările de asfaltare a aleilor dintre blocuri. Se lucrează în același timp și la repararea trotuarelor, lucrări care includ înălțarea bordurilor, pentru ca șoferii să nu mai parcheze mașinile pe spațiile destinate deplasării pietonilor. În aceste zile, se efectuează lucrări în cartierul Tomis II”, precizează reprezentanții Primăriei Constanța.







Oamenii își fac însă griji că, deși vor avea pietonii pe unde să circule, ei nu vor avea unde să-și ducă mașinile.







„Primăria are dreptate. Trebuie să se preocupe și de pietoni. Dar noi ce facem cu mașinile? Unde le punem, că în casă nu avem cum să le luăm. Ne-au obligat să ne desființăm garajele, ne-au luat toate locurile din fața blocurilor, grădinile ni le-au dat și nici acolo nu putem să ne mai facem parcare, dar nu au făcut nimic în schimb. Parcări nu ne-au făcut. Ce să facem acum, ne vindem mașinile pentru că primăria nu ne mai dă voie să le lăsăm niciunde?”, se întreabă Mihai Liviu, din Constanța.







Deocamdată, nu există proiecte noi de parcări în municipiul Constanța și în cartiere aproape că nici nu mai există loturi libere unde să se poată amenaja așa ceva. Reprezentanții Primăriei Constanța susțin că se caută soluții.







Asfalt și în cartierele noi







Între timp, asfaltările continuă. Primarul Decebal Făgădău anunța, recent, că se va lucra la foc continuu.







„Vom asfalta toate străzile până în 2020. Am avut unele probleme la Confort Urban și mai știm că toate licitațiile pe care le face Confort Urban durează foarte mult, pentru că, fiind vorba despre bani publici, trebuie respectată legea achizițiilor publice. Însă ritmul de asfaltări în Constanța este unul fără precedent și în creștere. Dacă în 2016 am asfaltat 22 de străzi, pentru 2017 ne propusesem 33, dar nu am reușit decât 31. În schimb, au fost realizate și reparații în anumite zone, cum ar fi trotuarele din cartierul Faleză Nord, cele de pe strada Soveja, pe anumite porțiuni, cele de pe strada Mircea cel Bătrân și multe altele. Practic, nu există zonă în oraș în care să nu fi intervenit din acest punct de vedere”, precizează Decebal Făgădău.







Acesta spune că în 2018 se va intra mai mult în cartierele noi, unde va fi asfaltată o mare parte din străzi. Se va lucra în Baba Novac, pe străzile Breaza, Crasna, Gheorghe Dima, Prislop, Alexandru Șteflea, Arnota, Govora, iar în Palazu Mare, pe străzile Gheorghe Doja, Institutor Gheorghe Tănăsescu și Lebedei.







De asemenea, se va interveni pe bulevardul Aurel Vlaicu, dar și pe strada Termele Romane.







„Până în 2020, nu va fi stradă neasfaltată în Constanța. Există sume alocate și vom face tot posibilul să ne ținem de acest termen”, promite primarul Decebal Făgădău.