Dănuț Albu, preşedintele Ligii Militarilor Profesioniști, trece în rezervă după 30 de ani de activitate

Începând cu data de 1 februarie Dănuț Albu, preşedintele Ligii Militarilor Profesioniști (LMP), trece în rezervă cu drept de pensie.

Într-un mesaj transmis camarazilor, acesta a dezvăluit cum se simte după 30 de ani de activitate:

"30 de ani, 6 luni și 18 zile au trecut de când am îmbrăcat pentru prima dată haina militară. Mereu am purtat-o cu mândrie şi cinste. Am văzut, în toți aceşti ani, cum solidaritatea învinge mereu, în orice circumstanțe, şi am învățat că familia mea nu este doar cea de acasă, ci şi cea din unitatea militară. Am cunoscut eroi, am simțit eu însumi ce înseamnă sacrificiul, am înțeles că fiecare militar merită respectul acordat celui mai înalt grad! De aceea, în urmă cu 10 ani, pasionat de profesia mea şi ferm convins că pot aduce schimbări în bine pentru militarii aflați la baza ierarhiei, am infiintat Liga Militarilor Profesionişti. Alături de voi, dragi camarazi, am militat pentru drepturile noastre, am vorbit despre neajunsuri şi am rezolvat prin dialog şi implicare o parte importantă dintre ele. Astăzi, rămân în rezervă, dar cu tricolorul fluturând în suflet şi cu gândul şi fapta alături de voi, de data aceasta doar din postura de preşedinte al Ligii Militarilor Profesioniști. Cu nostalgie, dar multă încredere în viitor, permiteți-mi să vă salut: "Adio, arme şi Fortza LMP!"