Dakini readuce vibraţia muzicii pe plaja de la Tuzla

Dakini readuce vibrația muzicii pe plaja de la Tuzla

Festivalul Internațional Dakini, aflat la ediția cu numărul 2, își va deschide porțile în data de 27 iunie. Timp de cinci zile și cinci nopți sub bolta înstelată, scăldați de Marea Neagră și lumina blândă a lunii pline, se deschid orizonturile către poarta magică Dakini.Dacă anul trecut Dakini a ridicat o punte, aflat acum la a doua ediție, festivalul va readuce laolaltă, pe cele 15 hectare de plajă pitorească, peste 200 de artiști (DJs, muzicieni) ce se bucură de prestigiu la nivel mondial și o comunitate aparte care să danseze și să vibreze pe ritmurile muzicii și foșnetul mării.Pasionații de muzică psytrance, techno, worldmusic și dans, alături de speakeri și artiști celebri, workshop-uri și cel mai mare „yoga village” din Europa de Sud - Est, să aibă parte de o escapadă de cinci zile și cinci nopți de evadare din ritmul angrenant al vieții cotidiene.Vor fi amenajate trei scene: Chill Stage - Gaudi, Sudaya, Vibrasphere etc, Psytrance Stage - Astrix, Goasia, Ace Ventura, E-Mantra etc și Techno Stage - Pentre Inspirescu, Ada Kaleh, Mauss etc. De asemenea, vor fi realizate Yoga zone, Healing zone, Kids zone, Art Zone, Fire Place etc.Biletele se găsesc pe www.bilete.ro, www.eventim.ro, www.beatbase.com și momentan costă, pentru toate cele cinci zile de festival, 75 euro. Biletul include acces eveniment și în zonele conexe, de parcare, camping și apă potabilă gratuită.