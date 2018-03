Dacie 1310 de 15 ani, cu 400 km în bord! „Cum verific dacă sunt sau nu reali kilometrii?”

Cătălin Cristian, cititor fidel al „Cuget Liber”, îi roagă prin intermediul ziarului nostru pe posesorii de Dacii 1300, mecanici sau alți specialiști auto să îl consilieze într-o problemă delicată: cum verifici dacă sunt sau nu reali kilometrii din bordul unei mașini?„Vreau să îmi cumpăr o Dacie. Am intrat pe site-urile de vânzări auto și am găsit o Dacie 1310 care îmi place foarte mult. Este roșie, culoarea mea preferată, producție 2003, iar proprietarul spune că a rulat doar 400 de kilometri. Mi se pare suspect că, în 15 ani, a circulat atât de puțin. Mă tem să nu iau țeapă, mai ales că prețul nu este deloc unul mic: 6.500 euro, negociabil. Am tot auzit povești cu kilometraje date înapoi. Cum pot verifica dacă s-a umblat sau nu la kilometraj? Dacă v-ați confruntat cu asemenea situație sau știți vreo soluție, vă rog să mă ajutați. Vă mulțumesc tuturor”, a transmis cititorul nostru.XXXPersonal, nu stăpânesc situația, iar sfatul meu este să vă adresați unui service autorizat, eventual o reprezentanță Dacia. Dragi cititori, dacă știți alte metode, suntem curioși să le aflăm!