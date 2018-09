Dacian Cioloş, despre criza pestei porcine

Dacian Cioloș, despre criza pestei porcine

Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat duminică faptul că Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România, responsabilități directe având premierul Viorica Dăncilă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, și directorul ANSVSA, Geronimo Brănescu, scrie Agerpres.







"Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupă, încet - încet, bucată cu bucată, toată țara și care riscă să distrugă un sector agro-alimentar întreg. Ne confruntăm în acest caz cu o criză care este extrem de gravă din acest punct de vedere. Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenței Guvernului PSD-ALDE - și aici aș spune că responsabilități directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituțiile care ar fi putut și care ar trebui să țină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează și acest sector al creșterii porcinelor, și, evident, în cel puțin aceeași măsură, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Geronimo Brănescu", a declarat Dacian Cioloș în cadrul unei conferințe de presă.