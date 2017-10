Dacă vreţi conserve pentru iarnă, pregătiţi portofelele! Cât investesc constănţenii în cămara cu bunătăţi

Dacă vreți conserve pentru iarnă, pregătiți portofelele! Cât investesc constănțenii în cămara cu bunătăți

Astfel, dacă te trezești devreme și te duci în piață, s-ar putea să nimerești cozi infernale și aglomerație de nedescris. Constănțenii se târguiesc cu comercianții pentru a obține un preț bun, mai ales dacă se decid să cumpere în cantități mari.„Se dau foarte bine pătlăgelele, pepenii mici, castraveții cornișon și varza, pentru că acestea sunt cele mai utilizate pentru murături. Dar nu în ultimul rând, se vând foarte bine și ardeii, vinetele și roșiile, pentru că mulți fac și zacuscă, în această perioadă. Bineînțeles că se cumpără și verdeață multă, morcovi și albitură (țelină, păstârnac), pentru zarzavat, dar și roșii pentru bulion și suc de roșii. Oamenii preferă să facă cu mâna lor, nu să cumpere. Vin și cumpără cu sacii, se pregătesc de iarnă. Unii fac pentru copii, pentru rude. Și apoi, așa e tradiția la noi, românii, să avem de toate în casă. În această perioadă vânzările merg bine, nu pot să mint, se fac bani frumoși. Încercăm și noi să nu punem prețuri prea mari, mai ales dacă omul vrea să cumpere mai multe”, a explicat tanti Maria, din spatele unei tarabe din piața Tomis Nord.Să nu uităm nici de fructe, căci, ce ar fi toamna asta friguroasă fără magiunul de prune și dulceața de gutui. Astfel că, dintre fructe, acestea sunt cele mai vândute de comercianții din piețe.„Cumpărăm, ce să facem, pentru copii mai mult. Prețurile sunt cât de cât bune, dar ar putea să fie puțin mai mici ca să își permită toată lumea, la cât de mici sunt pensiile și salariile, nu-și permit toți. Dacă am avea mașină, ne-am duce direct la piața de legume, de pe variantă, că acolo sunt mai ieftine, dar se ajunge greu acolo. Se duc cei care au mașină, ca să mai economisească un ban. Dar trebuie făcute și acestea, doar n-o să cumpărăm de la magazin, acolo sunt mult mai scumpe”, a explicat Dorina Ciolacu, o gospodină în vârstă de 57 de ani.Gospodinele constănțene nici nu vor să audă de conservele de murături, zacuscă și gemuri din magazine, pe care le cataloghează ca fiind scumpe, fără gust și nesănătoase.Dacă v-ați decis deja să vă faceți cumpărăturile din piață, trebuie să știți că un kilogram de varză proaspătă costă 2.5 lei, pătlăgelele au prețul aproape dublu, 4.5 lei, iar un kilogram de castraveți cornișon costă 4-5 lei. Deși conopida în saramură sau în oțet este un deliciu, așezată lângă friptură, pentru un kilogram, constănțenii scot din buzunare 7 lei. Pentru ardeii capia, gospodinele mai scot din portofel câte 4 lei pe kilogram, iar pentru gogoșari, 5.5 lei. Roșiile se găsesc la prețul de 5 lei.„Ați spune că nu sunt scumpe, dar pensia noastră e mică și când cumperi la grămadă se simte la buzunar. Au adaos mare, dar ce putem face! Eu am cumpărat legume să fac zacuscă și prune pentru dulceață. Pentru copii le fac, nu pentru mine, dar mi-au dat ei bani ca să le cumpăr, că altfel nu-mi permiteam. Am cheltuit 180 lei în total”, a declarat Stela Costea, o femeie ce își făcea cumpărăturile în piața Griviței.Informațiile le aveți, acum este timpul să faceți cumpărăturile și să treceți la treabă! Și nu uitați, comercianții sunt întotdeauna dispuși să negocieze!