Cutremur în zona Vrancea. Vezi ce magnitudine a avut

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un seism cu magnitudine 2.7 a avut loc în zona Vrancea. potrivit infp.ro, cutremurul s-a produs la o adâncime de 125 de kilometri, în apropierea localităților: Valenii De Munte (31 km), Mizil (44 km), Plopeni (46 km), Boldesti-Scaeni (47 km), Buzau (49 km). Specialiștii susțin că astfel de cutremur sunt normale și că 2013 este un an cu o bogată activitate seismică în Vrancea.Un cutremur cu magnitudinea de 3,7-3,8 grade pe scara Richter s-a produs si miercuri, 29 mai, in regiunea Vrancea. Cutremurul a avut loc la ora locala 14h54min46sec, iar epicentrul sau a fost localizat in Muntii Vrancei, zona NEREJU (45,70 grade latitudine Nordica, 26,66 grade longitudine Estica). Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la adancimea de 90 km si a avut magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter. Potrivit datelor publicate de EMSC, magnitudinea seismului a fost de 3,7 grade. Intensitatea seismului in zona epicentrala a fost de II-III grade pe scara Mercalli. Cutremurul nu a fost simtit la Bucuresti.