Cutremur în România, al treilea în ultimele 24 de ore







In ziua de 10/06/2018 la ora 23:00:25(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter, la adancimea de 105km.



Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(39km), Covasna(45km), Slănic-Moldova(54km), Târgu Secuiesc(56km), Odobești(57km).



Alte douăp seisme, unul cu magnitudinea 2.6 în Buzău și altul cu magnitudinea 2.9 în Marea Neagră au avut loc pe 10 iunie, anunță INFP.





Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: