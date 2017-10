Cursuri pentru acordarea de prim ajutor

S-au început înscrierile pentru cursul „Surori de Cruce Roșie". Cursul începe la data de 1.11.2006 și are o durată de 12 luni, fiind susținut de cadre medicale specializate în domeniu. Stagiul de practică este efectuat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța. Carmen Lungu, directorul „Crucea Roșie" - filiala Constanța ne-a spus că, începând cu acest an, filiala a încheiat parteneriat cu firme care pot ajuta absolventele să lucreze în străinătate. Actele necesare înscrierii: copie după buletinul de identitate, copie după certificatul de naștere și căsătorie, copie după ultima școală absolvită și două fotografii. Înscrierea se va face la sediul central al SNCRR filiala Constanța din strada Constantin Brătescu nr.71.