Cursuri de antreprenoriat pentru tinerii din Cumpăna

Tinerii din localitatea Cumpăna care au între 25 şi 29 de ani, nu mai merg la şcoală, nu au un loc de muncă şi nu urmează un curs de formare au şansa de a învăţa cum pot să-şi deschidă şi să-şi dezvolte o afacere.Ei se pot înscrie în proiectul „Raise Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth” - „Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”, derulat de Primăria Cumpăna. Aceştia pot face cursuri în Agricultură sustenabilă sau Digitalizare - operator în agricultură ecologică, pentru care este necesar să fi absolvit liceul, cu sau fără diploma de bacalaureat, sau în Eco-turism şi digitalizare, cameriste, pentru care trebuie să fi absolvit ciclul gimnazial.Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări - organ de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Participanții la curs vor primi tichete în valoare de 45 lei pe zi, timp de cinci zile, în total 225 lei, numai dacă participă la întregul curs.Partener beneficiar al pro-iectului este Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, iar condițiile de desfășurare sunt impuse de finanțatorii proiectului. Doritorii pot trimite datele, nume, prenume, vârsta, număr de telefon și studiile efectuate, pe adresele de e-mail: secretariat@primaria-cumpana.ro și registratura@primaria-cumpana.ro