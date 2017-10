Curentul, generator de nemulţumiri în rândul clienţilor constănţeni

Curentul, generator de nemulțumiri în rândul clienților constănțeni

Pentru că nu-și anunță indexul la timp, clienții Enel care primesc facturi exorbitante reclamă modul de facturare al energiei electrice. Până la un consum real al perioadei specificate, consumatorii nu pot decât să accepte sistemul de regularizare. Pentru a obține clarificări sau informații despre factura Enel, vă puteți adresa Serviciului Furnizare din str. Nicolae Iorga nr. 89A. Sistemul de plată a facturii la energia electrică introdus de Enel în vară nemulțumește clienții. Ei trebuie să anunțe lunar indexul prin telefon, într-un interval de zece zile stabilit pentru fiecare client în parte. Dacă nu anunță consumul înregistrat, se calculează consumul estimat. Clienții primesc acasă o factură calculată pe baza consumului din anul anterior, din aceeași perioadă de timp, urmându-se să se facă regularizarea. Astfel că, deși nu au avut consum mare, nu puțini au fost cei care au plătit mult factura la curent. Este și cazul Valentinei Lipsiuc, din localitatea Ovidiu, care nu-și explică cum de a ajuns să plătească sume exorbitante pentru energia electrică. Deși a cerut lămuriri de la Enel, nu a reușit să afle nimic. „Am fost la Protecția Consumatorilor Constanța, la doamna Marlena Hristu, care ne-a trimis la Enel Constanța, la Irina Hulpac, unde nu am găsit înțelegere. Mi s-a spus că sunt obligată să plătesc suma, altfel mi se taie curentul”, se plânge femeia. Problema pe care o ridică Valentina Lipsciuc este legată de regularizare, mai exact nu-și poate explica de ce trebuie să plătească de mai multe ori aceeași factură. „Vă rog să mă faceți să înțeleg următoarele: pe data de 11.07.2008 a fost făcută regularizarea și indexul a fost 8.755 kWh. Acum au venit din nou cu regularizare și indexul a fost 11.422kWh și sunt nevoită să plătesc suma de 619.62 lei. Între timp, în perioada 10.07.2008 - 10.09.2008, am plătit suma de 229.47 lei, echivalentul a 583kWh. În perioada 10.09.2008 - 10.11.2008 am plătit suma de 225.55 lei, echivalentul a 573kWh. Conform ultimei facturi din 26.01.2009, trebuie să plătesc suma de 619.62 lei, echivalentul a 3.015 kWh. Concluzia este că eu trebuie să plătesc, nu doar diferența, ci întreaga cantitate”, ne-a scris clientul Enel. Comunicați telefonic indexul, o dată la două luni Am cerut lămuriri reprezentanților Enel Distribuție Dobrogea cu privire la situația semnalată de Valentina Lipsiuc. După ce au revăzut toate facturile clientei și au verificat indexele de regularizare, reprezentanții Enel ne-au răspuns: „Conform datelor de consum înregistrate, ultima factură emisă de Enel Energie este corectă, reflectând diferența dintre consumul real - 3.015 kWh și cel estimat - 1396 kWh, adică o cantitate de energie de 1.619kWh. Explicația facturii cu valoare mare este că față de anul 2007, în aceeași perioadă, consumul de energie electrică în locuința doamnei Lipsiuc a fost mult mai mare”. Pentru a evita apariția unor sume mari de plată după citirile de regularizare, reprezentanții Enel vă recomandă să comunicați telefonic indexul o dată la două luni, în perioada alocată specificată în factură, prin sistemul Telcitire - 0800 07 08 09. Astfel, facturile vor reprezenta consumul real al perioadei specificate. Persoanele care se află în situația Valentinei Lipsiuc pot obține clarificări sau informații suplimentare de la Enel Energie, la Serviciul Furnizare din str. Nicolae Iorga nr. 89A, persoană de contact Doinița Marin.