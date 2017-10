Curentul electric s-ar putea scumpi cu 50% din 2012

Marţi, 22 Noiembrie 2011.

Hidroelectrica a cerut Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să permită majorarea, de la 1 ianuarie, a tarifelor reglementate la care compania livrează energia, cu până la 50%, din cauza creșterii costurilor."Întotdeauna am livrat pentru sectorul reglementat sub prețurile comerciale, și chiar sub prețurile de producție uneori. Obiectivul nostru este să livrăm populației energie ieftină, dar nu la nivel de jumătate de preț. Avem nevoie de acoperirea costurilor și sper că vom fi înțeleși. (...) Noi am dori să creștem aceste prețuri cu până la 50%", a declarat, marți, la un forum energetic, directorul general al companiei, Constantin Trihenea, potrivit Mediafax.El a adăugat că în prezent compania produce la 40-50% din capacitate, dar speră ca până la finele anului Hidroelectrica să înregistreze profit.Totodată, el a mai spus că estimează o producție de 15 TWh în acest an. "Deocamdată suntem în plaje de aproape 14 TWh și așteptăm cu interes finalul lunii noiembrie și luna decembrie. Sperăm ca totuși precipitațiile să vină", a spus Trihenea.Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, compania fiind controlată de Ministerul Economiei.Compania vinde energie atât pe piața reglementată, cât și pe cea concurențială sau prin contracte bilaterale, atât în România (95,6% din producție, în 2010) cât și la export.Aproape 20% din producția livrată anul trecut pe piața reglementată a fost destinată consumatorilor captivi, la prețuri reglementate.