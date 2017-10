Curăţenie generală într-o singură zi

Curățenie generală într-o singură zi

Sâmbătă, 28 septembrie, se dă startul acțiunii de curățenie națională într-o singură zi, în întreaga țară, „Let’s do it, Romania!”. Sute de voluntari se vor împărți pe zone și vor peria județul Constanța pentru a strânge toate deșeurile de pe spațiile verzi. Aceștia vor primi de la Polaris mănuși de protecție și saci pentru colectarea deșeurilor, pe care le va transporta ulterior la stația de sortare și reciclare pentru a se realiza separarea acestora. Deșeurile reciclabile, cum ar fi plasticul, hârtia, dozele de aluminiu, vor fi valorificare, iar fracția de deșeuri care nu poate fi reciclată va fi transportată la rampa ecologică .„Prin specificul activității prestate, suntem zi de zi martorii efectelor dăunătoare pe care activitatea noastră cotidiană o are asupra mediului înconjurător, de aceea obiectivul nostru principal îl reprezintă protejarea mediului înconjurător și preocuparea permanentă pentru conștientizarea populației asupra acestui subiect”, a explicat Calina Spirea, reprezentantul Polaris.