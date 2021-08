Curăţarea eficientă a casei şi modalităţi de igienizare ecologică

● De ce preparate ecologice?

● Curățarea cu oțet

● Curățarea ecologică a mașinii de spălat

● Curățarea cu oțet necesită atenţie

Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați de opțiunile de curățare ecologică. Pe de o parte, au grijă de sănătatea lor și a celor dragi și, pe de altă parte, aceasta nu poluează mediul înconjurător. În cazul curățării de bază sau a menținerii ulterioare a curățeniei, detergenții ecologici sunt importanți.Pentru majoritatea suprafețelor și obiectelor din casă, bucătăria pune la dispoziție materii prime necesare pentru realizarea unor detergenți ecologici. Însă, de cele mai multe ori nu descoperirea soluţiilor este problema, ci timpul limitat.În astfel de situaţii, o firmă poate veni în ajutor asigurând servicii de curatenie in Bucuresti cu produse ecologice. De asemenea, o firmă de curatenie birouri poate oferi aceste servicii pentru rezultate impecabile.Produsele de curăţare întâlnite în magazine conțin substanțe chimice care sunt agresive. Ele provoacă adesea alergii și sunt deosebit de periculoase pentru copii și animale de companie. În plus, odată preparate produsele de curățat pentru locuință, se poate observa că materiile prime pentru prepararea lor au un cost mult mai mic decât alocarea unor sume mari, pentru detergenții scumpi din magazine.Acest produs este menționat foarte des și din motive întemeiate. Este un detergent universal. Acest lucru se aplică în principal oțetului alb, dar și altor tipuri - vin și măr. Acțiunea de curățare a oțetului se datorează faptului că este acid. Cu un amestec de oțet în părți egale cu apă, se poate curăța podeaua de teracotă sau granit. De asemenea, dacă podeaua este acoperită cu parchet, se amestecă oțetul cu apă pentru a obține un produs de curățare adecvat.Același amestec, de oțet și apă, poate fi folosit pentru a îndepărta petele și depunerile de calcar de pe robinetele de la baie. Oțetul și apa trebuie să fie în cantități egale. De reţinut că apa trebuie să fie călduță. Pentru depunerile încăpățânate de calcar, ar trebui lăsată soluţia să acționeze și se va clăti dimineața, cu apă călduță.De asemenea, această combinație universală și multifuncțională de oțet și apă va fi eficientă și la curăţarea geamurilor. Dacă se va adăuga amidon de porumb, va fi şi mai bine. Proporțiile sunt: ​​apă - aproximativ un litru, oțet - o ceașcă de cafea și amidon - o lingură. După amestecarea lor, este bine să se folosească un spray pentru a pulveriza geamurile, apoi se șterg cu o cârpă umedă.Indiferent de cât timp liber există, trebuie alocat puţin pentru a curăța acest aparat important. Fiecare spălare lasă puțină murdărie în mașina de spălat. Se poate pregăti un amestec în care oțetul este cel mai mult - 2 căni de ceai; este nevoie și de o ceașcă de bicarbonat de sodiu și apă. Bicarbonatul și apa sunt amestecate și amestecul este turnat în compartimentul pentru detergenți - oțetul se toarnă direct în tambur. Se va alege un ciclu lung la cea mai înaltă temperatură. Se aşteaptă ca ciclul să se încheie pentru a se finaliza curățarea tamburului.După cum s-a menționat, oțetul este un acid. Prin urmare, nu trebuie utilizat pe un mobilier lustruit cu ceară, pe o podea de marmură, blat etc. NU se amestecă NICIODATĂ oțet și înălbitor! Aceste două preparate reacționează între ele și se eliberează gaze toxice.