Cuptorul de pizza performant, "ingredientul" secret din rețeta lui Gennaro Contaldo

Gennaro Contaldo (71 de ani) este unul dintre cei mai pricepuți chefi italieni, fiind renumit mai ales pentru colaborările cu Jamie Oliver, căruia îi este și mentor, și cu Antonio Carluccio, conaționalul alături de care produce o emisiune pentru BBC 2.Italianul este faimos printre bucătarii amatori pentru rețeta lui specială de aluat de pizza, pe care aceștia încearcă să o replice, cu mai mult sau mai puțin succes. În continuare, vă vom prezenta pașii pe care trebuie să îi urmați pentru un blat ca la carte, avertizându-vă totuși că este nevoie de un "ingredient" secret: un cuptor de pizza performant.Întrucât Gennaro Contaldo este italian, iar acesta este locul unde s-a născut pizza, blatul său nu va fi sub nicio formă pufos, așa cum se poartă prin alte părți, inclusiv în România, ci subțire și crocant, cum a fost gândit de la început.Întrucât vorbim doar despre aluat, odată ce acesta este realizat, vă puteți pune imaginația la contribuție în ceea ce privește topping-urile pe care le adăugați. Cu toate acestea, pentru a crea o rețetă autentică italienească, vă recomandăm să nu exagerați cu numărul lor și să vă limitați la trei sau patru, înainte de a introduce preparatul într-un cuptor pizza Aluatul pentru pizza al lui Gennaro Contaldo (2 porții)Ingrediente: 250 de grame de faină (tip 650); 175 de mililitri de apă călduță; 5 grame de drojdie uscată / 15 grame de drojdie proaspătă; 5 grame de sare; 10 grame de faină pentru blatul de lucru; 15 grame de griș pentru blatul de lucru.Mod de preparare: Aluatul se frământă bine, apoi se întinde și se împăturește de patru ori (tehnica poartă numele de stretch and fold și este folosită în brutării, mai ales pentru pâine).După acest proces, aluatul, care ar trebui să cântărească în jur de 400-420 de grame, va fi porționat în două, fiecare nou blat urmând să fie aplatizat, sub forma unui disc de 1-1,5 centimetri grosime, care va intra în cuptorul de pizza.După dospire, aluatul se întinde din nou, iar apoi se adaugă ingredientele. Recomandările noastre sunt: sos de roșii, șuncă, mozzarella, parmezan, gorgonzola, ciuperci, măsline, anghinare, felii de roșii, ton, sardine, busuioc sau alte ierburi aromatice. Atenție, nu toate cele de mai sus, ci la alegere, trei sau patru dintre ele! În sfârșit, totul este pregătit pentru cuptorul de pizza. Fresco.ro , cea mai variată ofertă de cuptoare pentru pizzaFresco Expert, furnizor care susține geniul în bucătăriile profesionale din România încă din anul 1992, vă pune la dispoziție zeci de modele de cuptor de pizza, electrice sau pe lemne, cu bandă sau una/două camere de coacere.Acestea sunt prevăzute cu reglaj separat al temperaturii, pentru partea superioară și inferioară, iar structura lor robustă din oțel le garantează rezistența în timp.Pentru rețeta lui Gennaro Contaldo, cel mai potrivit este însă cuptorul pe lemne, cu fațada din oțel inoxidabil și suport inclus. Dacă îl comandați de la Fresco, veți beneficia de garanția Base Care - montaj, 12 luni piese de schimb și manoperă.