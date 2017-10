Cumpărături de criză pentru Paştele constănţenilor

Cumpărături de criză pentru Paștele constănțenilor

În paralel cu curățenia de primăvară, gospodinele fac și pregătirile pentru Paști. Piețele și magazinele forfotesc de constănțeni în căutarea celor trebuincioase pentru masa tradițională de Învierea Domnului. Ouă, vopsea, miel, usturoi și ceapă verde, foi de viță pentru sarmale, cozonac, iepurași de ciocolată, ah, și cadouri pentru cei dragi, lista e lungă. Înarmate cu răbdare, familiile, cu tot cu copii, bunică, purcel, cățel, au plecat la cumpărături. Magazinele s-au pregătit și ele să întâmpine hoarda de „atacatori” cu rafturile pline și prețuri atractive. Și-au prelungit chiar și programul de funcționare, ca să nu piardă niciun client întârziat. Se pare însă că anul acesta iepurașul este mult mai sărac decât în ultimii ani. Puțini sunt cei care își mai permit să își umple coșurile ca anul trecut, nemai-vorbind de 2008, când românii au cheltuit sume foarte mari pentru sărbători. Fie sunt mai calculați, mai economi, fie nu își mai permit, bugetul constănțenilor pentru Paști este considerabil mai mic față de alți ani. Se limitează la strictul necesar, astfel încât să poată pune pe masa de Paști bucatele tradiționale, iar cadourile sunt mai mult simbolice. „Nu mai are lumea bani ca anii trecuți!” Ouăle se vând cu prețuri între 0,4 și 0,7 lei bucata; carnea pentru sarmale ajunge la 16 lei kg; cozonacii sunt între 8 și 15 lei, cei românești, în funcție de gramaj, iar între 15 și 20 de lei cei italienești; vinul roșu pleacă de la 7 lei sticla și poate ajunge și la 30 de lei sticla. O familie cu un copil are nevoie de aproximativ 500 de lei pentru masa de sărbători. „Nu mai are lumea bani să facă cumpărături ca înainte. Multe firme nu au dat prime angajaților și oamenilor le e greu să se descurce numai din salariu. Asta e. E criză”, ne-a declarat Ioan Podaru, de 57 de ani. Își terminase piața într-un supermarket din centrul orașului și cumpărase cartofi, ceapă, salată, un kg de carne tocată, câteva sute de grame de măsline, un cofraj cu ouă, două borcane cu iaurt, o cutie de bulion, o sticlă de ulei, o sticlă de vin roșu, două sticle cu apă minerală, un pachet de șervețele, două lumânări candelă și două pâini. „Am luat câte ceva. Dar mai trebuie să mai vin odată, cu nevastă-mea. Sigur mai are nevoie de condimente pentru drob și mirodenii pentru că vrea să facă și tort. Pe coșul ăsta am plătit aproape 80 de lei. Mielul l-am luat de la un văr de la țară, cu 16 lei kg. Am dat 160 de lei. Cu ce mai avem de luat depășim 500 de lei”, ne-a mai spus constănțeanul. Aproape 500 de lei a plătit și familia Ion pentru un coș cu vârf de cumpărături. „E greu, facem sacrificii pentru ca să putem să luăm tot ce trebuie pentru Paști. Anul acesta nu am primit nici primă în bani, nici bonuri de masă, nici eu, nici soțul meu. Dar ce să facem? Trebuie să sărbătorim și noi”, ne-a declarat, destul de mâhnită, femeia. Nici comercianții nu se declară prea mulțumiți de încasările de până acum. Comparativ cu anii anteriori sumele sunt mai mici, chiar dacă la multe produse prețurile au crescut cu câteva procente.