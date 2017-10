Cum vrea RATC-ul să se salveze

Proiectul inițiat de conducerea RATC a fost deja demarat și dispozitivele au fost deja montate pe mai mult de 80 de autobuze, pe linia 40. Până la sfârșitul lunii, toate autobuzele vor avea acces gratuit la internet pentru călătorii care vor să se conecteze cu smart-phone-ul, tableta sau laptop-ul.„Ideea a pornit vorbind cu fiul meu, care mi-a spus că ar fi interesant să aibă internet în autobuz pentru telefon. De asemenea, Constanța este un oraș turistic, cu o afluență mare de turiști, și internetul le-ar fi util și lor pentru că vor ști unde să coboare pentru un anumit restaurant sau o destinație turistică. Pot accesa gratuit internetul din autobuz și pot afla informațiile foarte rapid”, a declarat directorul general al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, Ovidiu Cristian Tănase.Potrivit acestuia, costul lunar pentru rețeaua de internet este de 400 de euro, pentru toate cele 130 de autobuze din oraș.„Practic, este vorba despre un cost de 50 de bani de autobuz, pe zi. Este o sumă ridicolă. Am ajuns la acest cost pentru că am făcut și un barter cu firma respectivă, prin care își vor face publicitate pe trei autobuze ale noastre. Constănțenii trebuie să știe că biletele nu se vor scumpi din această cauză. Echipamentul este furnizat de partenerul nostru, regia nu a cheltuit niciun ban”, a mai adăugat șeful RATC. Practic, în fiecare autobuz va fi un hot spot mobil, cu un ruter 3G foarte rapid, la care orice călător se poate conecta, fără parolă, cu smart-phone-ul, tableta sau laptop-ul. În teorie, ruterul suportă 250 de clienți simultan, dar un autobuz are 25 de locuri pe scaun și încă aproximativ 70 în picioare. Același sistem va fi montat și pe autobuzele etajate care vor circula în sezonul estival.În ce privește situația financiară a RATC, directorul Ovidiu Tănase spune că există premize ca regia să se fi salvat de la faliment. „Situația economică nu este foarte grozavă. Mai avem datorii de aproximativ 30 de milioane de lei. Dacă dăm la o parte datoriile la bugetul de stat, am ieși chiar și cu un mic profit. Și putem face acest lucru deoarece, ca urmare a proceselor câștigate cu Casa Județeană de Pensii Constanța, avem de primit de acolo aproximativ 120 de milioane de lei. Deci, am putea să acoperim datoriile”, a explicat Ovidiu Cristian Tănase.Acesta a spus că a reușit să acorde 11 bonuri de masă pe lună angajaților RATC, iar dacă situația financiară îi va permite, va suplimenta numărul acestora spre sfârșitul anului.„Salariile șoferilor sunt jenante, între 1.150 și 1.350 de lei pe lună, așa că, în măsura posibilităților, ne dorim să-i ajutăm măcar cu bonuri de masă dacă nu vom putea, deocamdată, să mărim salariile”, a adăugat directorul RATC.De asemenea, de la 1 martie 2014, RATC a deschis un service auto pentru terți, unde lucrează personalul excedentar din cadrul regiei.„Deocamdată, este o secție în cadrul atelierului mecanic, ținem contabilitate separată. Am oferit posibilitatea personalului exceden-tar, aproximativ 30 - 40 de oameni, să se angajeze aici, să rămână în sistem și să își câștige singuri o pâine. Noi sperăm să-i lăsăm independenți, să trăiască pe picioarele lor. Ideea principală este să găsim metode să nu dăm oamenii afară”, a completat Ovidiu Cristian Tănase.