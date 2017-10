Cum vrea Primăria să reînvie centrul Constanţei. IMAGINI CU NOUL PROIECT

2

Anatomia turistului

Rama este un fel de tub digestiv fara ochi,fara nas si fara urechi.Rama are un orificiu bucal,un orificiu anal si un organ sexual.Rama face sex.Informati-l pe scutierul Fagadau ca turistul nu este un simplu tub digestiv.Cand Mazare va intelege care este deosebirea intre o rama si un turist,atunci se poate vorbi de revitalizarea strazii Stefan cel Mare.Spunet-i lui Mazare ca in afara de un tub digestiv si un organ sexual turistul mai are o gramada de neuroni.De ce un turist strain ar fi interesat sa bea o limonada pe strada Stefan cel Mare ? Colosseumul din Roma este vizitat anual de 5 milioane de turisti.Sa presupunem ca fiecare turist isi cumpara cate o inghetata de un euro.Cinci milioane de euro intra in buzunarele comerciantilor si producatorilor de inghetata pe bat.Revitalizarea strazii Stefan cel Mare trebuie sa fie gandita si sa faca parte dintr-un plan unic de reabilitare al centrului istoric.Primaria trebuie sa cheme arhitecti,urbanisti,istorici,oameni de cultura si sa tina cont de sfaturile lor.In rest sunt bani aruncati,tiganie si baloane electorale.