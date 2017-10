Cum vrea Mazăre să ucidă zona istorică a Constanţei

1

Europa

In orice oras din Europa exista zone istorice special parca pastrate ptr turism ...sunt pline de viata...restaurante,magazine etc...Pacat de mafia lui Mazare...Daca nu ar fi fost plecati pe afara as mai zice dar...ar fi zona cea mai cu viata din Cta...peste tot in Europa in centrele vechi,istorice e plin de distractie si ambient...nu distrugeti ..refaceti renovati,,Fonduri Europene ..etc Succes cta