Cum vor hotelierii să aducă turişti ruşi la Mamaia

1

oferta turismului roamnesc

cum doriti sa promovati tursimul litoralului romanesc?!? vedeti d-stra Romania are peisaje superbe dar acest lucru nu este intodeauna deajuns.. :-(.. In primul rand sa incepem cu transferul de la aeroport pana pe litoral ... distanta destul de mare, ptr. ca din pacate nimeni din Romania nu are interesul de a deschide aeroportul M. Kogalniceanu ptr.mai multe curse internationale din toate tarile vestice.. apoi transerul de la aeroport pana la hotel.. exista in pachetele de promotie? nu? cazarea . .in ce conditi? la ce preturi? si ce ne mai poate oferi reteaua hoteliera a litoralului nostru ?!? in afara de cazare si mancare. pentru a face ca turistii sa simta de la foarte bine in sus.. iar apoi daca tote aceste le avem,, putem concura cu tarile care de mult sunt in topul destinatiior de vacanta ?!? .. .