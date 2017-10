Cum vor fi salvate plajele din Constanţa. Lucrările au demarat în zona Faleză Nord

Cum vor fi salvate plajele din Constanța. Lucrările au demarat în zona Faleză Nord

De la an la an, plajele parcă sunt mai înguste și mai neîncăpătoare. Și asta nu pentru că numărul turiștilor crește văzând cu ochii, ci pentru că nisipul este înghițit de apă și marea câștigă teren pe uscat.Fenomenul de eroziune costieră este vechi și binecunoscut de autoritățile locale. Aproape în al doisprezecelea ceas, s-au apucat de treabă și au început să lupte cu Marea Neagră. După ce a fost elaborată o strategie de atac, a fost demarat și un proiect de anvergură, pe bani europeni, ce vizează plajele din Constanța și Eforie Nord. La finele anului 2015, se estimează că plajele se vor lăți cu cel puțin câteva zeci de metri și în anumite zone vor ajunge chiar la 100 de metri.Valoarea totală a proiectului este de peste 625 de milioane de lei, iar în această primă fază de stopare a eroziunii costiere sunt cuprinse plajele de pe toată coasta Constanței, cu zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, dar și cele din Eforie Nord. „În această primă etapă au fost introduse zonele unde eroziunea costieră era cea mai accentuată. Aici era nevoie de intervenție urgentă, după care ne vom ocupa și de celelalte zone, din restul stațiunilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Stelică Hagi.Se lucrează în Faleză NordProiectul prevede lucrări de reparații la digurile de larg existente, construirea de noi diguri de larg, reabilitarea și prelungirea digurilor de protecție, construirea de noi diguri de protecție a zonei înnisipate și a unor diguri îngropate (pinteni). De asemenea, vor fi demolate unele structuri deja existente și vor fi făcute lucrări de înnisipare artificială, cu nisip dragat din Dunăre sau chiar din Marea Neagră.„Deocamdată, lucrările au demarat în amplasamentul de lângă Faleză Nord, acolo unde atât plaja, cât și faleza sunt foarte expuse la eroziune. În prezent, se lucrează la digul submers și, în funcție de cum se vor termina procedurile acolo se vor ataca și celelalte obiective. Acest lucru va fi decis numai de către con-sultantul special desemnat pentru acest proiect, o firmă românească”, a mai adăugat Stelică Hagi.Diguri îngropate, în largDe altfel, conform Master Pla-nului de Intervenție, elaborat de ABADL încă din anul 2012, cea mai gravă situație este la falezele din Constanța și sudul stațiunii Mamaia. Acolo, marea înaintează spre uscat cu o viteză alarmantă și intervențiile nu mai pot întârzia deloc. În zona Mamaia Sud, vor fi reabilitate două diguri longitudinale emerse de aproximativ 250 metri fiecare, va fi construit un epiu de 200 metri și vor fi îngropați trei pinteni de aproximativ 70 metri fiecare și alți trei pinteni de 100 metri fiecare. De asemenea, se va face reînnisipare artificială a plajei, pentru a obține aproximativ 1,2 kilometri de plajă pe 100 metri lățime.Se aduce nisipÎn Tomis Nord, vor fi extinse cele trei diguri și va fi construit un alt dig longitudinal submers de 260 metri. Și aici va fi adus nisip pentru a se obține mai bine de un km de plajă de 60 metri lățime. În zona Tomis Centru, adică în zona centrului municipiului Constanța, va fi extins un dig deja existent, până la 360 metri, va fi reabilitat parțial și extins un alt dig de 340 metri și va fi construit un dig sub apă. Prin procedeul de reînnisipare aici se vor obține 0,85 metri de plajă cu 60 metri lățime. În Tomis Sud, adică în zona plajei Modern, vor fi reabilitate și extinse cele două diguri deja existente și se vor mai construi două diguri longitudinale submerse. De asemenea, va fi adus nisip pentru aproape un kilometru și jumătate de plajă, obținându-se astfel o lățime de 60 metri. La Eforie Nord, datorită reabilitării și extinderii a două diguri vechi și construirii a trei diguri sub apă de peste 200 metri fiecare se vor câștiga 100 metri de plajă de-a lungul a 1,2 km.