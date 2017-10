Cum vor circula autobuzele RATC în perioada următoare

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Începând cu 27 decembrie și până pe 30 decembrie, inclusiv, va fi reluat programul normal, care se va desfășura în intervalul orar 5,15 - 23.00. În ultima zi a anului 2012, pe 31 decembrie, mijloacele de transport în comun vor începe să circule la 5,45, iar la ora 21,30 va fi ultima cursă. Pe 1 ianuarie 2013, prima cursă va fi la ora 10,00, iar ultima mașină va pleca de la cap de linie la 21,30. Pe 2 ianuarie, autobuzele vor circula între orele 5,45 și 23.00.Cursele către centrele comer-ciale au fost stabilite în funcție de programul magazinelor respective. Pe 24 decembrie, 43 C și 100 C vor avea ultima cursă la ora 19,40, 43 M și 101 M - la ora 18,30, iar 3 R și 5 R - la ora 21,30. Duminică, pe 25 decembrie, 43 C, 100 C, 43 M și 101 M nu vor circula deloc, iar 3 R și 5 R vor merge până la ora 22,30. Linia către Târgul de Legume va circula în ajun până la ora 14,00, iar pe 25 și 26 decembrie vor fi făcute numai câte două curse, la ora 7,00 și la ora 19,00. La fel se va proceda și de Revelion, cu excepția zilei de 1 ianuarie, când va fi o singură cursă, la ora 19,00. În zilele de 25 și 26 decembrie 2012 și 2 ianuarie 2013, casele de abonamente vor fi închise. Singura casă de unde se vor elibera abonamente este cea de la Gara Peron liniile 40, 43 și 100, care va funcționa în program 6,00 - 21,00, iar pe 1 ianuarie va fi închisă și aceasta.