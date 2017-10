Cum va scăpa Primăria Constanţa oraşul de maidanezi?

7

un subiect delicat

Felicitari, pentru modul in care informati opinia publica. Se impun citeva observatii. In primul rind, CCR nu legifereaza! Nu are nici un drept de a vota o lege. Ea trebuie sa verifice daca legea votata de majoritatea Parlamentului este conforma cu Constitutia. ATIT! Prin urmare, recomandarile CCR si referirea la un text de lege care nu este cuprins in Constitutie, este o grava depasire a atributiilor legale. Si nu trebuie respectata. O ingerinta nelegala in treburile Parlamentului. Atita timp cit in Constitutie nu exista nici o referire la raportul om/animale, CCR nu are voie sa faca ea astfel de trimiteri. De altfel, tari cu un nivel de civilizatie mult mai mare decit Romania, utilizeaza eutanasierea animalelor. Si nu doar a cainilor fara stapin. Iar Constitutia, obliga printr-un articol clar stipulat, obligativitatea Romaniei de a prelua legislatia tratatelor la care este parte, chiar daca in tara nu exista legea respectiva. Deci? Personal, cred ca CCR isi depaseste atributiile. Ea a returnat legea la Parlament, pentru a fi refacuta. Cum, este treaba legislativului, iar CCR nu este legislativ. Este de mentionat aspectul politic: USL a sesizat CCR cu privire la neconstitutionalitatea legii eutanasierii. USL apara -cu indirjire- "dreptul" maidanezilor de a fi liberi pe strazi. Deci, electoratul, va sti pe cine sa voteze la localele ce se apropie. Ca si la generalele din toamna. Mai ales cei muscati si rudele lor. Revenind la problema raportului om/animal, CCR trebuie sa ia act de faptul ca in toate rezervatiile naturale din lume, toate asociatiile de protejarea animalelor (alea serioase, care cheltuie milioane de dolari anual din fonduri proprii, nu cele care sifoneaza banii publici) recurg la eutanasieri (de obicei prin impuscare), cind numarul animalelor protejate depaseste densitatea optima. In interesul animalelor. Deci? Dincolo de problema discutata, este o problema de natura juridica: cum se poate rezolva un litigiu, in cazul in care CCR isi inclaca atributiile? (In afara de actionarea in judecata a CCR de catre victimele umane ale maidanezilor sau rudele lor, cind victimele mor. pentru ca-n tara asta au murit multi oameni -femei, copii, batrini- agresati de maidanezi.) De asemenea, tot dreptul animalelor cere ca animalele cu boli transmisibile (jigodia, turbarea etc.), cu boli care provoaca o nare suferinta si un tratament extrem de costisitor, animalele agresive -si pentru om si pentru celelalte animale- sau animalele care sufera prea mult (ger, foamete) sa fie eutanasiate. Este o practica mondiala, general recunoscuta. Este aberant ce se intimpla in Romania contemporana.