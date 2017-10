Cum vă puteţi reabilita termic apartamentul pe bani europeni

4

Reabilitarea, Ineficientei RADET

In ptrimul rand artrebui sa-ncepem cu o reorganizare a monopolului ineficient RADET. In pretul gigacaloriei atarna toate ajutoarelor acordate de primarie asaziselor persoane defvorizate, care unii dintre ei n-au muncit niciodata si n-au contribuit in vreun fel la vreun fond de pensii sau somaj. Cat despre RADET dorim anchetarea directorilor din Constanta la fel ca in Bucuresti si in plus dorim liberalizarea deciziei consumatorului. Nu mai dorim un monopol impus prin constrangeri legislative, economice si tehnice. Legislative- impiedicarea prin legi, si decizii, economice impiedicarea prin impunerea de taxe si suprataxe tehnice-racordurile de gaze care intarzie sa se fac la blocuri pentru a nu oferi alternativa consumatorilor.