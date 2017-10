Cum vă puteţi pensiona anticipat, înainte de limita de vârstă

3

Pensionare

Sunt nascut an 18.12.1951, am lucrat sofer din1973 la mai multe intreprinderi ,am la activ 29 de ani si asvrea sa ies la pensie .Am facut dosarul sidupa ce amvrut s-o depun,mi-a zis ca nu pot pentru ca nuam anii. Am62 de ani anpliniti si 29 si cateva luni.Mi-a zis ca trebuie sa anplinesc 65 de ani. Va antreb eu nu pot sa ies anticipat an pensie. VAROG SA TRIMITETI UN Email cu lamuririle aferente. Va multumesc.