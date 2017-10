Cum va fi vremea săptămâna aceasta

Ne aflăm încă sub avertizare meteorologică de caniculă, iar semne de răcoare nu se văd încă. Vremea va fi deosebit de călduroasă în continuare. Ne așteaptă o săptămână de foc, cu maxime de aproape 40 de grade Celsius și disconfort termic foarte ridicat.Meteorologii ne dau vești proaste pentru zilele următoare. Va fi caniculă și o căldură greu de suportat, atât pe timpul zilei, cât și noaptea. De miercuri se vor aduna câțiva nori, vor apărea chiar și unele condiții de ploaie, dar fără să vedem totuși prea multe picături. Temperaturile se vor menține peste 34 - 35 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 24 - 25 de grade Celsius.Spre sfârșitul săptămânii pare să se mai răcorească puțin, cu maxime ce vor coborî sub 30 de grade Celsius ziua și sub 20 de grade noaptea. Vântul va sufla slab, până la moderat, cu unele intensificări temporare.