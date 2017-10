Cum va fi vremea în week-end, la Constanţa

Cum va fi vremea în week-end, la Constanța

Dacă nu am vedea data în calendar și am judeca numai după vremea de afară, am putea să jurăm că suntem la jumătatea lunii iulie, în plin sezon estival. Așa că, în cazul în care nu aveți deja planuri pentru week-end, puteți să vă programați o plajă și o baie în mare.Meteorologii anunță, în acest sfârșit de săptămână, vreme deosebit de caldă, în întreaga țară. În vestul țării a fost emisă chiar o avertizare cod galben de caniculă. La Constanța, temperaturile sunt ceva mai plăcute, dar mult peste cele normale pentru această perioadă a anului. Sâmbătă, cerul este senin și vântul suflă moderat, dinspre est. Maxima termică va atinge 26 de grade Celsius. Peste noapte, vântul se va mai domoli și termometrele vor indica minimum 13 grade. Duminică, va fi chiar mai cald, cu valori cuprinse între 14 și 27 de grade.Și săptămâna viitoare se anunță la fel de toridă însă, vor fi și câteva înnorări și chiar și câteva averse, unele însoțite de furtuni și descărcări electrice.