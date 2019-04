Cum va fi vremea în următoarele zile, la Constanţa

Cum va fi vremea în următoarele zile, la Constanța

Azi, vremea se va menține în general închisă și mai rece decât în mod caracteristic pentru această perioadă. Temporar va ploua în regiunile sud-vestice și sud-estice și pe arii mai restrânse, în special ziua, în restul teritoriului. Se vor acumula cantități de apă ce vor depăși pe spații mici 15...25 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Dobrogea și în zona deluroasă a Olteniei.La altitudini de peste 1700m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Maramureș și pe crestele montane, cu rafale în general între 55 și 65 km/h și va sufla slab și moderat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, cu cele mai mari valori in nord-vest, iar cele minime se vor situa între 0 și 9 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Izolat, în special în depresiuni, va fi brumă.







PROGNOZA METEO LUNI







Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar se va menține mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va mai avea înnorări și local va ploua, cu o probabilitate mai mare ziua, în regiunile sud-vestice și sud-estice. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploile se vor semnala cu totul izolat. La altitudini de peste 1700 m vor fi precipitații mixte. Vântul va avea local intensificări, cu viteze mai mari în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7..8 grade in nordul Moldovei și 17 grade, in Banat, iar cele minime se vor situa între -4 și 6 grade, ușor mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. Noaptea va fi brumă local în regiunile intracarpatice și izolat în rest.







PROGNOZA METEO MARȚI







Vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în jumătatea de est a țării, unde cerul va fi mai mult noros și local va ploua. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale. La munte, iar trecător și izolat și în Moldova și în estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, în prima parte a intervalului, în zona de munte precum și în estul și sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 grade in nordul Moldovei si și 18 grade in vestul Olteniei, iar cele minime între -2 și 6 grade. Izolat va fi brumă.







