Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, la Constanţa

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, la Constanța

Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și a precipitațiilor ce se vor produse în intervalul 10 - 23 decembrie, în fiecare regiune a țării. Estimarea a fost realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.În Dobrogea, până pe data de 14 decembrie, vremea se va răci, astfel încât temperaturile maxime vor scădea, în medie, de la 4 – 5 grade până spre -2 grade, iar cele minime nocturne, de la 2 grade la -10 grade. Începând din 15 decembrie și până în 23 decembrie, vremea va avea valori termice mai ridicate, apropiate de normalul termic al perioadei, cu maxime cuprinse, în medie, între 4 și 7 grade și minime între -2 și 3 grade Celsius. În zilele de 11 și 12 decembrie vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar în intervalul 15 - 19 decembrie va crește probabilitatea de precipitații mai ales sub formă de ploaie și lapoviță.