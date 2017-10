Cum va fi vremea în această primăvară, până în luna mai

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare sezonieră a temperaturilor și a cantităților de precipitații pe teritoriul României, până în luna mai, citează romanialibera.ro.MARTIETemperatura aerului va avea, în general, valori apropiate de mediile multianuale în regiunile sud-estice și sudice și sub normalul perioadei în restul teritoriului.Cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării.APRILIEValorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice în sud-estul țării și se vor situa sub normalul perioadei în restul regiunilor.Cantitățile lunare de precipitații vor fi apropiate de mediile multianuale, cu o tendință de excedent în centrul și nordul țării.MAITemperatura aerului va fi apropiată de normalul climatologic în sud-est și local în sudul și vestul țării, iar în celelalte regiuni va avea valori sub mediile multianuale ale perioadei.Cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, exceptând regiunile sud-estice și sudice, unde se vor situa, în general, în apropierea mediilor multianuale.