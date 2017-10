Cum va fi salvată de la pieire o clădire veche din Peninsulă

1

.............................

mme. perhaita, putina informatie de specialitate nu strica. o astfel de cladire nu poate fi reabilirata in felul expus in articol in mai putin de 2 ani. este adevarat ca ati mentionat doar luna si nu anul definitivarii. pana in iunie se poate construi o casa din chirpici. ma deranjeaza lipsa de profesionalism al cugetului. reabilitarea dureaza mult mai mult decat o constructie noua.